Быть осмотрительными при покупках в Интернете рекомендует полиция псковичам

16:19, 03 февраля 2019, ПАИ

В Псковской области отмечаются факты противоправных деяний, связанных с мошенничеством в Интернете. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе регионального УМВД России, на различных сетевых ресурсах злоумышленники размещают объявления о продаже товаров. Потенциальных покупателей завлекают не только низкой стоимостью, но и якобы бесплатной доставкой в регионы РФ.

Зачастую, мошенники создают полную копию уже известных интернет-магазинов, меняя лишь банковские реквизиты и номера телефонов.

Социальные сети также пользуются популярностью в среде интернет-преступников. В них чаще всего размещаются объявления о продаже известных брендов одежды и обуви.

Принцип действия обманщиков во всех указанных случаях одинаковый: получив предоплату за заказанный товар, они перестают выходить на связь с покупателем и исчезают вместе с его деньгами.

В полиции отметили, что мошенники ориентируются на сезонность товара. Так, летом наиболее часто они «продают» фото- и видеотехнику, авиабилеты, весной и осенью – автомобильные аксессуары. Товары бытового назначения, а также сотовые телефоны и планшетные компьютеры предлагаются злоумышленниками круглогодично.

В региональном ведомстве подчеркнули, что для того, чтобы не стать жертвой мошенников, необходимо прежде, чем заказать товар на том или ином веб-ресурсе, следует поинтересоваться его репутацией: такую информацию всегда можно получить в открытых источниках в Интернете; пользоваться интернет-магазинами, которые предлагают услуги курьера, поскольку оплата товара производится по факту его доставки; проверять адресную строку при заказе товаров с уже известных сайтов; стараться не реагировать на объявления, в которых предлагается приобрести товары по заниженным ценам.