Плановые отключения электроэнергии ожидаются в Псковском районе 5 февраля
Плановые отключения электроэнергии ожидаются в населенных пунктах Псковского района 5 февраля. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в районной администрации.
Электроэнергию отключат с 10:00 до 16:00 в следующих населенных пунктах: Фомкино, Черняковицы, СНТ «Машиностроитель», Выдвиженец, Черняковицы-2, с/т Ветеран, Подборовье, с/т Юбилейное и с/т Антей.
Причина отключения электричества – установка новой трансформаторной подстанции, добавили в администрации.