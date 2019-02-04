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Общество

Плановые отключения электроэнергии ожидаются в Псковском районе 5 февраля

Плановые отключения электроэнергии ожидаются в населенных пунктах Псковского района 5 февраля. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в районной администрации.

Электроэнергию отключат с 10:00 до 16:00 в следующих населенных пунктах: Фомкино, Черняковицы, СНТ «Машиностроитель»,  Выдвиженец, Черняковицы-2, с/т Ветеран, Подборовье, с/т Юбилейное и с/т Антей.

Причина отключения электричества – установка новой трансформаторной подстанции, добавили в администрации.

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