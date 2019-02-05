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Общество

1189 соотечественников прибыли в Псковскую область в 2018 году

В 2018 году в Псковскую область прибыли 1 тыс. 189 соотечественников, сообщил заместитель начальника управления по вопросам миграции УМВД России по Псковской области Андрей Калинин на пресс-конференции 5 февраля, передаёт корреспондент Псковского агентства информации. 

По программе переселения, по словам Андрея Калинина, приезжают представители Узбекистана, Таджикистана, Молдовы, Украины, Латвии. Большинство из них регистрируются в Пскове, Псковском районе и Великих Луках. 28% прибывших имеют высшее образование, 45% - среднее, 25% - полное общее. 74% соотечественника получили гражданство РФ. 

Андрей Калинин уточнил, что число тех, кто приехал с целью поиска работы, увеличилось по сравнению с 2017 годом на 22%. 89% из них встали на миграционный учет и получили разрешительные документы. В основном, речь идет о жителях стран СНГ, добавил спикер. Он отметил, что для Псковской области характерна транзитная экономическая миграция, так как соотечественники чаще всего едут в Санкт-Петербург и Москву. 

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