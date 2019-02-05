Устранить нарушения содержания газового оборудования обязала прокуратура пустошкинскую «управляйку»

22:41, 05 февраля 2019, ПАИ

Прокурор Пустошкинского района в адрес начальника управляющей организации (муниципального предприятия) внес представление об устранении нарушений содержания газового оборудования. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в районной прокуратуре.

В ходе проверки было установлено, что управляющая организация заключила договор с организацией на техническое обслуживание внутридомового газового оборудования в нарушение положений ЖК РФ, а также пунктов 6, 16, 37, 39 правил пользования газом в части обеспечения безопасности при использовании и содержании внутридомового и внутриквартирного газового оборудования при предоставлении коммунальной услуги по газоснабжению, утвержденных постановлением Правительства РФ от 14 мая 2013 года № 410, а именно договор заключен на срок менее 3 лет, перечень услуг в договоре не соответствует минимальному перечню.

Кроме того, в 2018 году в нарушение пункта 43 правил техническое обслуживание внутридомового газового оборудования в многоквартирных домах Пустошкинского района не осуществлялось, чем были нарушены права собственников квартир в многоквартирном доме, в том числе, на благоприятные и безопасные условия проживания.