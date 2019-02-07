Кинопремьеры недели: Юрий Быков возвращается с «Заводом», сиквел Lego-фильма и Уиллем Дефо в роли Ван Гога

17:27, 07 февраля 2019, ПАИ

Каждую неделю Муслим Камалов разгребает новинки кинопроката и отбирает несколько картин, по его мнению, заслуживающих наибольшего внимания. Кинопремьеры этой недели: Юрий Быков возвращается с «Заводом», сиквел блокбастера из конструктора Lego и Уиллем Дефо в образе страдающего великого голландца Ван Гога.

«Завод»

Один из самых известных российских независимых режиссеров, автор успешной малобюджетной остросоциальной драмы с падающей общагой «Дурак», Юрий Быков наконец-то возвращается с новым творением. «Завод» - очередная притча о пресловутой «российской действительности». Где-то в мрачной глубинке местный олигарх Калугин (Андрей Смоляков) намеренно банкротит собственное предприятие и оставляет работяг без корки хлеба, а они в свою очередь восстают во главе с бывшим силовиком Седым (Денис Шведов), взяв босса в заложники и потребовав за него выкуп.

Здесь все понятно без лишних слов и раскусить метафору «завод = Россия» кажется не такой сложной задачей – к авторскому почерку Быкова мы уже привыкли. Но все же не стоит недооценивать его замыслы. В отличие от предыдущих работ режиссера-социальщика, «Завод» - это еще и первый зрелищный и по-честному брутальный боевик Быкова, наподобие фильмов Майкла Манна и культовой картины Джона Карпентера «Нападение на 13-й участок».

С «Заводом» Быков возвращается после почти что 5-летнего перерыва в большом кино, успев за это время снять сериал «Метод», который оказался настолько хорош, что его даже закупил себе в коллекцию онлайн-гигант Netflix. Ранее Быков заявлял, что желает завязать с кинематографом, и «Завод» может стать его последней картиной. Однако сейчас режиссер уже трудится над новым триллером «Сторож».

В прокате с 7 февраля.

«Лего-фильм 2»

Долгожданное и довольно предсказуемое продолжение саги Фила Лорда и Кристофера Миллера о вселенной конструктора LEGO и ее многочисленных кубиковатых обитателях. Через пять лет после победы над коварным Лордом Бизнесом (он же – отец ребенка-главного героя, играющего в конструктор) на «Землю» из космических глубин пребывают грозные монстры DUPLO – лего для детей далеко дошкольного возраста. Избранный человечек Эммет (Крис Пратт) отправляется в открытый космос на поиски похищенной подружки Дикарки Люси (Элизабет Бэнкс). Вместе с ней в плену у таинственной межгалактической королевы Многоликой оказываются еще несколько фигурок: готэмский рыцарь Бэтмен, добродушный космонавт Бенни, одноглазый пират Железная Борода и большеглазая розовая Кисонька (она же Ультра-Киса).

Если первый фильм Лорд и Миллер написали и поставили самостоятельно, то сиквел уже был решительно отдан на «аутсорсинг». Естественно, не обошлось без творческих разногласий и перестановок в графах «сценарист» и «режиссер». В итоге мультфильм доверили постановщику Майку Митчеллу («Шрэк навсегда»). Рассказав в первом лего-мультфильме о противостоянии демократии и диктатуры, а также порой напряженных отношениях сына с отцом, Лорд и Миллер теперь исследуют конфликты и интересы того самого паренька и его младшей сестры. И все это снова через комфортную форму детского мультфильма, где донести главную мысль окажется одинаково просто и до первоклассника, и до 30-летнего. Захватывающий экшн из кубиков лего и фирменный иронично-задиристый юмор Лорда и Миллера – все на месте.

В прокате с 7 февраля.

«Ван Гог. На пороге вечности»

Фильм, который критики журнала IndieWire уже успели громко окрестить «шедевром импрессионизма», а некоторые издания сочли «просто невыносимым». Такие спорные и кардинально отличающиеся отзывы, без сомнений, - веский повод взглянуть в сторону этой картины. Но персонаж, о котором рассказывается в ней, а также три приза на Венецианском кинофестивале, в том числе за лучшую мужскую роль Уиллема Дефо – уж точно выступят мотиваторами посильнее.

Итак, как не сложно догадаться по названию, перед нами биографическая драма о великом голландском художнике Винсенте Ван Гоге. А точнее - о последних эпизодах его жизни и творчества. И кому, как не художнику, рассказывать о другом художнике. Поэтому за картину взялся Джулиан Шнабель – режиссер, а по совместительству - отличный живописец, нарисовавший, в частности, обложку альбома «By The Way» для калифорнийской группы Red Hot Chili Peppers.

Используя собственные средства выразительности из фильма «Скафандр и бабочка», Шнабель предлагает не столько посмотреть на творческие скитания ван Гога, сколько взглянуть на окружающий мир его глазами, прочувствовать все тяготы и мучения еще не признанного большого художника, который, находясь на том самом «пороге вечности», пытается оставить свой небольшой, но видный след в искусстве. Ко всему прочему, фильм Шнабеля ведет к альтернативной версии смерти великого голландца, которая появилась в 2011 году: по ней, Ван Гога подстрелил во дворе неизвестный подросток, хотя официальная версия гласит о том, что художник сам ранил себя в область груди и позже скончался.

Уиллем Дефо, которому, к слову сказать, уже за 60, великолепно сыграл здесь 37-летнего (!) художника, став на несколько часов практически его близнецом. В некоторых кадрах его действительно будет весьма трудно отличить от голландца. За образ Ван Гога актер был удостоен Кубка Вольпи на киносмотре в Венеции, а режиссер Шнабель сидел и рыдал от счастья в зале. Кроме голландского гения, в фильме есть Поль Гоген (Оскар Айзек), брат Ваг Гога - Теодорус (Руперт Френд), а также Мадс Миккельсен в скромном обличии священника.

За визуальную часть в картине отвечает Бенуа Деломм – талантливейший оператор, который уже отличился своим мастерством в «Венецианском купце», «Мальчике в полосатой пижаме» и во «Вселенной Стивена Хокинга». Поэтому «На пороге вечности» - это еще и невероятно красивая и восхищающая пейзажами и атмосферой тех давних лет лента. Фильм, который способен вдохновлять.

В прокате с 7 февраля.

Фильм-бонус: «Снегоуборщик» с Лиамом Нисоном

Внезапный криминальный триллер норвежца Ханса Петтера Муланда о, собственно, снегоуборщике и скромном прилежном семьянине Нелсе Коксмане (Лиам Нисон). Его сын-подросток сует нос не туда, куда следует, и получает пулю от местного наркодилера с грозной и совершенно дурацкой кличкой Викинг (Том Бейтман). Мистер Коксман узнает о случившимся, и в его голове потихоньку начинает назревать план кровавой расплаты. В конечном итоге месть за сына выливается в масштабную бандитскую разборку между воинствующими группировками Белого быка (Том Джексон) и Викинга.

Такой сюжет может подойти только одному актеру на этой планете. И имя ему – Лиам Нисон. Ошибкой было бы предположить, что Нисон наконец-то вырвется из лап многочисленных образов престарелых мужиков, которые раз за разом, история за историей, кому-то да мстят за убитую родню. В этот раз тоже не получилось уйти от соблазна. Но Муланд немного хитрит и смешивает в одном бокале «Джона Уика», нескончаемые нисоновские «Воздушные маршалы» и «Заложниц», а сверху еще посыпает юмором из фильмов Гая Ричи (мафиози, к примеру, здесь угрожает плохим отзывом на booking.com секретарше в гостинице).

Что такое в итоге «Снегоуборщик» - ироничный криминальный боевик в тарантиновском духе (у главного героя – обрез с оптикой!) или леденящий кровавый триллер с серьезными надутыми щами Нисона – сказать, если честно, трудно.

В прокате с 7 февраля.