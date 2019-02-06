Региональный конкурс «Лидер года» анонсировал Михаил Ведерников на встрече со студентами
Региональный конкурс «Лидер года» анонсировал губернатор Псковской области Михаил Ведерников 6 февраля на встрече со студентами из учебных заведений Пскова, Великих Лук и Санкт-Петербурга в рамках проекта «Диалог на равных», сообщает корреспондент Псковского агентства информации.
Глава региона рассказал, что 7 февраля начнется отбор претендентов на участие в конкурсе. Победители смогут претендовать на вакансии в администрации Псковской области. По словам Михаила Ведерникова, в администрации есть должности, на которые он с удовольствием пригласил бы молодых людей, желающих работать и получать опыт.
Добавим, целью конкурса является выявление лиц, обладающих высокими компетенциями и лидерскими качествами, их общественная поддержка и продвижение, а также формирование кадрового управленческого резерва региона.
К участию в нем приглашаются кандидаты с активной жизненной позицией, обладающие лидерскими качествами и организационными способностями.
В ходе конкурса участники будут выполнять задания и пройдут комплексную оценку компетенций (тестирование, участие в тренинговых занятиях, подготовка индивидуальных проектов, собеседование).
Реализация конкурса состоит из 5-ти этапов:
- регистрация участников и первичный отбор (с 07 по 22 февраля 2019 года);
- этап тестирования и оценки компетенций (с 26 по 27 февраля 2019 года);
- этап обучения (с 2 по 17 марта 2019 года);
- этап защиты индивидуальных проектов и собеседования, определение финалистов (с 18 по 24 марта 2019 года);
- финальный этап (с 25 по 31 марта 2019 года).
Победители получат дипломы, смогут пройти стажировки в органах государственной власти Псковской области и будут включены в кадровый управленческий резерв Псковской области.
Организатором конкурса является Фонд Святой Равноапостольной Княгини Ольги.
Дополнительную информацию о конкурсе можно получить на его официальном сайте.