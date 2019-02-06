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Общество

Региональный конкурс «Лидер года» анонсировал Михаил Ведерников на встрече со студентами

Региональный конкурс «Лидер года» анонсировал губернатор Псковской области Михаил Ведерников 6 февраля на встрече со студентами из учебных заведений Пскова, Великих Лук и Санкт-Петербурга в рамках проекта «Диалог на равных», сообщает корреспондент Псковского агентства информации.

Глава региона рассказал, что 7 февраля начнется отбор претендентов на участие в конкурсе. Победители смогут претендовать на вакансии в администрации Псковской области. По словам Михаила Ведерникова, в администрации есть должности, на которые он с удовольствием пригласил бы молодых людей, желающих работать и получать опыт.

Добавим, целью конкурса является выявление лиц, обладающих высокими компетенциями и лидерскими качествами, их общественная поддержка и  продвижение, а также формирование кадрового управленческого резерва региона.

К участию в нем приглашаются кандидаты с активной жизненной позицией, обладающие лидерскими качествами и организационными способностями.

В ходе конкурса участники будут выполнять задания и пройдут комплексную оценку компетенций (тестирование, участие в тренинговых занятиях, подготовка индивидуальных проектов, собеседование).

Реализация конкурса состоит из 5-ти этапов:

  1. регистрация участников и первичный отбор (с 07 по 22 февраля 2019 года);
  2. этап тестирования и оценки компетенций (с 26 по 27 февраля 2019 года);
  3. этап обучения (с 2 по 17 марта 2019 года);
  4. этап защиты индивидуальных проектов и собеседования, определение финалистов (с 18 по 24 марта 2019 года);
  5. финальный этап (с 25 по 31 марта 2019 года).

Победители получат дипломы, смогут пройти стажировки в органах государственной власти Псковской области и будут включены в кадровый управленческий резерв Псковской области.

Организатором конкурса является Фонд Святой Равноапостольной Княгини Ольги.

Дополнительную информацию о конкурсе можно получить на его официальном сайте

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