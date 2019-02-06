Совет по правам человека при президенте РФ возьмет на контроль дело псковской журналистки

22:16, 06 февраля 2019, ПАИ

Совет по правам человека (СПЧ) при президенте РФ направит запросы в прокуратуру и Следственный комитет в связи с делом псковской журналистки Светланы Прокопьевой. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на члена СПЧ, журналистку Екатерину Винокурову.

Ранее Псковское агентство информации сообщало, что Следственное управление Следственного комитета РФ по Псковской области возбудило дело по части 2 статьи 205.2 УК РФ в отношении псковской журналистки, которая подозревается в публичном оправдании терроризма, которое совершено с использованием средств массовой информации.

Как следует из материалов уголовного дела, в конце 2018 года в студии радиоканала «FM 60» в эфире радиопрограммы, где анализировался совершённый в России террористический акт, журналист выразила свое мнение о действиях террориста. Затем материал был опубликован на сайте регионального СМИ.

Максимальное наказание по статье 205.2 УК РФ составляет до 7 лет лишения свободы. Также следственные действия проводились в редакции радиостанции, в эфире которой вышла радиопрограмма.

Добавим, что 6 февраля в квартире Светланы Прокопьевой прошел обыск.