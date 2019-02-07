0
11:34
Псковская область в 2018 году заняла первое место в СЗФО по производству скота и птицы на убой на душу населения
11:08
Первый транш в 314 млн рублей направлен в ГП ПО «Псковпассажиравтотранс»
19:12
Резиденты ОЭЗ «Моглино» «сверили часы» с новым руководством инвестиционной площадки
20:58
Четыре грузовика с контрабандными яблоками задержали пограничники в Невельском районе
19:15
Псковский электромашиностроительный завод стал обладателем премии «Народное признание» в номинации «Наша марка»
16:08
Индекс промышленного производства вырос в Псковской области в 2018 году
12:40
Ежедневное авиасообщение между Псковом с Москвой планируется запустить с 1 апреля
Еще новости
Экономика

20 тонн польских яблок уничтожены в Себеже

В Себеже уничтожены почти 20 тонн польских яблок, следовавших в Санкт-Петербург из Белоруссии. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Управления Россельхознадзора по Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям. 

2 февраля должностные лица ведомства задержали на российско-белорусском участке административной границы на фитосанитарном контрольном посту «Долосцы» автомобиль, в котором везли 19,89 тонны свежих яблок, выращенных в Белоруссии. В ходе проверки было установлено, что экспортером указанной продукции является минское крестьянское (фермерское) хозяйство «Марьянино». Яблоки сопровождались фитосанитарным сертификатом, выданным Главной государственной инспекцией по семеноводству, карантину и защите растений республики. При проведении его авторизации была подтверждена подлинность выданного документа.

Однако в ходе досмотра груза в присутствии сотрудника Псковской таможни было установлено, что свежие яблоки были упакованы в картонные ящики с многочисленными срывами этикеток. На трёх коробках обнаружена маркировка, согласно которой происхождение подкарантинной продукции – Польша.

В соответствии с Указом президента Российской Федерации от 29 июля 2015 года N 391 "Об отдельных специальных экономических мерах, применяемых в целях обеспечения безопасности Российской Федерации» яблоки уничтожены механическим способом на полигоне твердых бытовых отходов в Себеже.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Псковская область в 2018 году заняла первое место в СЗФО по производству скота и птицы на убой на душу населения
07 февраля 2019
Псковская область в 2018 году заняла первое место в СЗФО по производству скота и птицы на убой на душу населения
Первый транш в 314 млн рублей направлен в ГП ПО «Псковпассажиравтотранс»
06 февраля 2019
Первый транш в 314 млн рублей направлен в ГП ПО «Псковпассажиравтотранс»
Резиденты ОЭЗ «Моглино» «сверили часы» с новым руководством инвестиционной площадки
05 февраля 2019
Резиденты ОЭЗ «Моглино» «сверили часы» с новым руководством инвестиционной площадки 1
Четыре грузовика с контрабандными яблоками задержали пограничники в Невельском районе
01 февраля 2019
Четыре грузовика с контрабандными яблоками задержали пограничники в Невельском районе
Псковский электромашиностроительный завод стал обладателем премии «Народное признание» в номинации «Наша марка»
01 февраля 2019
Псковский электромашиностроительный завод стал обладателем премии «Народное признание» в номинации «Наша марка»
Индекс промышленного производства вырос в Псковской области в 2018 году
31 января 2019
Индекс промышленного производства вырос в Псковской области в 2018 году 1
Ежедневное авиасообщение между Псковом с Москвой планируется запустить с 1 апреля
31 января 2019
Ежедневное авиасообщение между Псковом с Москвой планируется запустить с 1 апреля 2
Александр Котов: Проблема Псковпассажиравтотранса в том, что субсидии он получает не в полном объеме и не вовремя
31 января 2019
Александр Котов: Проблема Псковпассажиравтотранса в том, что субсидии он получает не в полном объеме и не вовремя

Идет загрузка...