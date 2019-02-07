20 тонн польских яблок уничтожены в Себеже

10:45, 07 февраля 2019, ПАИ

В Себеже уничтожены почти 20 тонн польских яблок, следовавших в Санкт-Петербург из Белоруссии. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Управления Россельхознадзора по Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям.

2 февраля должностные лица ведомства задержали на российско-белорусском участке административной границы на фитосанитарном контрольном посту «Долосцы» автомобиль, в котором везли 19,89 тонны свежих яблок, выращенных в Белоруссии. В ходе проверки было установлено, что экспортером указанной продукции является минское крестьянское (фермерское) хозяйство «Марьянино». Яблоки сопровождались фитосанитарным сертификатом, выданным Главной государственной инспекцией по семеноводству, карантину и защите растений республики. При проведении его авторизации была подтверждена подлинность выданного документа.

Однако в ходе досмотра груза в присутствии сотрудника Псковской таможни было установлено, что свежие яблоки были упакованы в картонные ящики с многочисленными срывами этикеток. На трёх коробках обнаружена маркировка, согласно которой происхождение подкарантинной продукции – Польша.

В соответствии с Указом президента Российской Федерации от 29 июля 2015 года N 391 "Об отдельных специальных экономических мерах, применяемых в целях обеспечения безопасности Российской Федерации» яблоки уничтожены механическим способом на полигоне твердых бытовых отходов в Себеже.