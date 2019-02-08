220 тысяч рублей собрали на лечение детей-инвалидов псковские школьники и педагоги

17:16, 08 февраля 2019, ПАИ

Псковское областное отделение Российского детского фонда направит 220 тысяч рублей на помощь 4 семьям с детьми-инвалидами. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе организации, оказать эту поддержку удастся благодаря Псковской инженерно-лингвистической гимназии, которая с 2014 года сотрудничает с Детским фондом в рамках долгосрочной благотворительной программы «Дети-инвалиды» и проводит мероприятия по сбору средств в пользу детей с особенностями в развитии.

В декабре 2018 года педагоги и ученики Псковской инженерно-лингвистической гимназии провели традиционную новогоднюю ярмарку. «С каждым годом в мероприятии участвует всё больше волонтёров: родители, выпускники, учителя и сами дети. Они проводят мастер-классы по изготовлению поделок, затем продают их на школьных мероприятиях. Работы отличаются качеством и оригинальностью. Это позволяет собрать больше средств в пользу нуждающихся детей», - отметили в Детском фонде.

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Собранные на ярмарке деньги они передали на помощь подопечным Детского фонда. Этих средств хватит на оплату лечения, реабилитации и лекарств для Никиты Стекольникова, Дани Иванова и Аксиньи Семендяевой. Оставшиеся средства пойдут на оказание помощи ещё одному ребёнку с особенностями в развитии.

На реабилитацию двенадцатилетнего Никиты Стекольникова было перечислено 40 000 рублей. У мальчика поражение центральной нервной системы, задержка психического развития и эпилепсия. Недавно ему установили нейростимулятор, который блокирует приступы эпилепсии. Для настройки аппарата нужно регулярно ездить в клинику в Москве – семье трудно справиться с этими расходами самостоятельно.

Диагноз Дани Иванова – ДЦП. Он нуждается в специализированном питании и постоянной медицинской помощи. Благодаря перечисленным средствам в этом году Даня сможет пройти три курса реабилитации в местном центре, общая стоимость которых 60 000 рублей.

Часть собранных средств направлена на поддержку Аксиньи Семендяевой из Островского района. С рождения у девочки эпилепсия. В декабре 2017 года в рамках акции «Доброе сердце» Детский фонд помог купить для девочки дорогостоящий препарат. Но сейчас состояние ребенка ухудшилось. Для лечения нужно приобрести новое лекарство и пройти ряд диагностических процедур, которые помогут понять, почему это произошло. Стоимость лечения – 18 000 рублей.

Детский фонд поблагодарил команду учеников, преподавателей и родителей за помощь детям, а также призвал всех неравнодушных людей присоединиться. Актуальную информацию всегда можно узнать в офисе Детского фонда или по телефону: 73-58-80. Сделать пожертвования можно по следующим реквизитам с пометкой «Благотворительное пожертвование на программу «Дети-инвалиды». НДС – нет»:

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