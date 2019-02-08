0
23:05
Псковским рыбакам-любителям МЧС напоминает о запрете выезда на лёд автомобилей
22:06
Молодые учёные ПсковГУ принимали поздравления
20:37
Псковские полицейские оказали помощь семьям с детьми
16:07
«Семь раз отмерь» - 8 февраля (ЗВУК)
15:37
ТРК «Акваполис» приглашает на концерты и детские программы в ближайшие выходные
14:41
Наталья Плявинская: Конкурс «Лидер года» поможет найти профессионалов
13:35
Комитет по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области возглавил Борис Елкин
Еще новости
Общество

Путин уволил девять генералов

Девять генералов различных силовых структур и федеральных ведомств освобождены от должностей. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин, документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации, сообщает Лента.ру.

От должностей освобождены генерал-майор полиции Рафаиль Гильманов, занимавший пост заместителя министра внутренних дел Татарстана; генерал-лейтенант внутренней службы Сергей Диденко, служивший в МЧС; генерал-майор юстиции Ирина Зейберт, которая была старшим помощником председателя Следственного комитета (СК); генерал-майор внутренней службы Александр Кузнецов, замначальника красноярского главка МВД; генерал-майор внутренней службы Владимир Никитеев, возглавлявший управление ФСИН по Кировской области; генерал-лейтенант юстиции Павел Николаев, руководивший управлением СК по Татарстану; генерал-полковники внутренней службы Игорь Одер и Игорь Панин (оба из МЧС); генерал-майор полиции Сергей Солопов, начальник антикоррупционного управления московского главка МВД.

Этим же указом Путин произвел несколько назначений: так, президент назначил генерал-майора полиции Олега Ильиных на должность начальника главного управления МВД по противодействию экстремизму, а генерал-лейтенанта Сергея Умнова, руководившего петербургским главком МВД, сделал помощником министра внутренних дел. На такой же пост назначена полковник полиции, официальный представитель МВД Ирина Волк.

Изменения также затронули СК, МЧС и прокуратуру.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Псковским рыбакам-любителям МЧС напоминает о запрете выезда на лёд автомобилей
08 февраля 2019
Псковским рыбакам-любителям МЧС напоминает о запрете выезда на лёд автомобилей
Молодые учёные ПсковГУ принимали поздравления
08 февраля 2019
Молодые учёные ПсковГУ принимали поздравления
Псковские полицейские оказали помощь семьям с детьми
08 февраля 2019
Псковские полицейские оказали помощь семьям с детьми
«Семь раз отмерь» - 8 февраля (ЗВУК)
08 февраля 2019
«Семь раз отмерь» - 8 февраля (ЗВУК) 1
ТРК «Акваполис» приглашает на концерты и детские программы в ближайшие выходные
08 февраля 2019
ТРК «Акваполис» приглашает на концерты и детские программы в ближайшие выходные
Наталья Плявинская: Конкурс «Лидер года» поможет найти профессионалов
08 февраля 2019
Наталья Плявинская: Конкурс «Лидер года» поможет найти профессионалов
Комитет по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области возглавил Борис Елкин
08 февраля 2019
Комитет по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области возглавил Борис Елкин 6
Ключи от 26 новых автобусов для школьных перевозок вручил Михаил Ведерников
08 февраля 2019
Ключи от 26 новых автобусов для школьных перевозок вручил Михаил Ведерников

Идет загрузка...