Руководитель псковской «Зоозащиты» станет гостем ПАИ-live

10:09, 12 февраля 2019, ПАИ

Сегодня, 12 февраля, в 15:00 гостем прямого эфира проекта ПАИ-live станет руководитель региональной общественной организации «Зоозащита» Вера Короткова.

В ближайшие выходные в Пскове пройдет выставка бездомных животных «Хвостатый фест». В ней примут участие питомцы самых крупных приютов и пунктов передержки города. Ожидается, что в выставке будут участвовать около ста кошек и собак, каждую из которых можно будет взять себе домой. На «Хвостатом фесте» также можно договорится с волонтерами об оказании другой благотворительной помощи животным.

В прямом эфире Вера Короткова расскажет о подготовке к необычной выставке, об эффективности таких фестивалей, о сегодняшнем положении дел в региональной зоозащите. Свои вопросы гостю эфира можно задать на странице ПАИ-live.