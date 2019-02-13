Стартовал ПАИ-live с руководителем псковской «Зоозащиты» (ТРАНСЛЯЦИЯ ЗАВЕРШЕНА)

15:40, 12 февраля 2019, ПАИ

В прямом эфира проекта ПАИ-live началось интервью с руководителем региональной общественной организации «Зоозащита» Верой Коротковой.

Напомним, в ближайшие выходные в Пскове пройдет выставка бездомных животных «Хвостатый фест». В ней примут участие питомцы самых крупных приютов и пунктов передержки города. Ожидается, что в выставке будут участвовать около ста кошек и собак, каждую из которых можно будет взять себе домой. На «Хвостатом фесте» также можно договорится с волонтерами об оказании другой благотворительной помощи животным.

Вера Короткова расскажет о подготовке к необычной выставке, об эффективности таких фестивалей, о сегодняшнем положении дел в региональной зоозащите. Свои вопросы гостю эфира можно задать на странице ПАИ-live.