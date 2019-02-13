Совершающие преступления против животных люди пока уходят от ответственности - Вера Короткова

16:25, 12 февраля 2019, ПАИ

«Люди, которые совершают преступления против животных, уходят пока от ответственности», - заявила руководитель региональной общественной организации «Зоозащита» Вера Короткова в прямом эфире проекта ПАИ-live сегодня, 12 февраля, передает корреспондент Псковского агентства информации.

По словам Веры Коротковой, новый закон «Об ответственном обращении с животными» [принят Госдумой 19 декабря 2018 года – ПАИ] еще «сырой». Как отметила общественник, пока нет прецедентов его применения.

Вера Короткова также отметила, что случаи жестокого обращения с животными на каком-то этапе «растворяются в никуда». Она напомнила о инциденте с таксой, которую выбросили в Пскове из окна. «Хотелось довести до конца и наказать виновного, но в один момент все развалилось», - заключила зоозащитница.