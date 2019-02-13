Глава псковской «Зоозащиты» о расследовании дел о жестоком отношении к животным: Все упирается в человеческий фактор

16:05, 12 февраля 2019, ПАИ

«Все упирается в человеческий фактор. Никто не хочет браться за эти дела, потому что все это еще непонятно», - заявила руководитель псковской региональной общественной организации «Зоозащита» Вера Кроткова в эфире проекта ПАИ-live, говоря о расследовании дел, связанных с жестоким отношением к животным, сообщает корреспондент Псковского агентства информации.

По ее словам, чтобы закон о защите животных от жестокого отношения действовал, должен быть следователь, любящий животных и понимающий, что ему не дадут премию за то, что он «найдет, посадит, накажет».