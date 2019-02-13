Вера Короткова: Эколого-биологический центр Пскова – пример для подражания для всех контактных зоопарков и приютов

16:40, 12 февраля 2019, ПАИ

Эколого-биологический центр Пскова – пример для подражания для всех контактных зоопарков и приютов для бездомных животных, уверена руководитель общественной организации «Зоозащита» Вера Короткова. Об этом она заявила в прямом эфире ПАИ-live сегодня, 12 февраля, сообщает корреспондент Псковского агентства информации.

Вера Короткова отметила, что в эколого-биологическом центре работают удивительные люди, которые прекрасно относятся к животным. «Общение с животными должно нести удовольствие. В эколого-биологическом, как раз, в этом направлении очень хорошо все сделано», - сказала руководитель «Зоозащиты» и пояснила, что животные там находятся в прекрасной форме, к тем из них, к кому нельзя дотрагиваться, не дают прикасаться. При этом, по словам Веры Коротковой, в ЭБЦ ведется огромная разъяснительная работа, обучающая, воспитательная.

Она добавила, что контактный зоопарк - по сути, маленький приют, в котором можно пообщаться с животным. Поэтому все животные должны быть максимально здоровыми, за ними надо следить и не переутомлять, и человек, который получает лицензию на создание такого заведения, должен отвечать за состояние животных.

«Как правило, в таких зоопарках животные измучены, потому что их можно трогать. Приходят ребятки, они начинают мять этого хомяка несчастного, кролика», - отметила Вера Короткова. Она уверена, что все можно сделать, если человека заставить работать правильно, по лицензии.

Она напомнила, что приют для бездомных животных «Лесопилка» - тоже своего рода контактный приют, так как в числе задач создавшей его «Зоозащиты» - показывать зверей и дать возможность с ними общаться, причем бесплатно. «Чтобы люди понимали, что такое собака, кошка, птица и хрюшка. Все они ручные», - подчеркнула Вера Короткова. По ее мнению, люди должны понимать, что «добро можно делать своими руками, необязательно эту хрюшку есть».