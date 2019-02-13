1
22:38
О профилактике туберкулеза рассказал волонтёрский десант Псковского Красного Креста учащимся Москвинской средней школы
22:27
Первые этапы международного конкурса юных чтецов «Живая классика» начались в Псковской области
20:50
Повысить штрафы за фейковые новости предложили в Госдуме
19:47
Первая сотня активистов Псковской области зарегистрировалась на кадровый конкурс «Лидер года»
19:41
Лучшего чтеца среди псковских старшеклассников определят в проектном офисе #Команды2018 16 февраля
17:44
Елена Бибикова: Конкурс «Лидер года» поможет выявить нестандартно мыслящих личностей
16:58
В апреле стартует Чемпионат по дворовому футболу на Кубок губернатора Псковской области
Еще новости
Общество

Вера Короткова: Эколого-биологический центр Пскова – пример для подражания для всех контактных зоопарков и приютов

Эколого-биологический центр Пскова – пример для подражания для всех контактных зоопарков и приютов для бездомных животных, уверена руководитель общественной организации «Зоозащита» Вера Короткова. Об этом она заявила в прямом эфире ПАИ-live сегодня, 12 февраля, сообщает корреспондент Псковского агентства информации. 

Вера Короткова отметила, что в эколого-биологическом центре работают удивительные люди, которые прекрасно относятся к животным. «Общение с животными должно нести удовольствие. В эколого-биологическом, как раз, в этом направлении очень хорошо все сделано», - сказала руководитель «Зоозащиты» и пояснила, что животные там находятся в прекрасной форме, к тем из них, к кому нельзя дотрагиваться, не дают прикасаться. При этом, по словам Веры Коротковой, в ЭБЦ ведется огромная разъяснительная работа, обучающая, воспитательная.

Она добавила, что контактный зоопарк - по сути, маленький приют, в котором можно пообщаться с животным. Поэтому все животные должны быть максимально здоровыми, за ними надо следить и не переутомлять, и человек, который получает лицензию на создание такого заведения, должен отвечать за состояние животных.

«Как правило, в таких зоопарках животные измучены, потому что их можно трогать. Приходят ребятки, они начинают мять этого хомяка несчастного, кролика», - отметила Вера Короткова. Она уверена, что все можно сделать, если человека заставить работать правильно, по лицензии.

Она напомнила, что приют для бездомных животных «Лесопилка» - тоже своего рода контактный приют, так как в числе задач создавшей его «Зоозащиты» - показывать зверей и дать возможность с ними общаться, причем бесплатно. «Чтобы люди понимали, что такое собака, кошка, птица и хрюшка. Все они ручные», - подчеркнула Вера Короткова. По ее мнению, люди должны понимать, что «добро можно делать своими руками, необязательно эту хрюшку есть».

Версия для печати
Комментарии: 1 Обсудить >>>
  • Сюжет
  • ПАИ-livе
Хвостатое счастье Кот доступа: ПАИ-live c Верой Коротковой На выставке «Хвостатый фест» псковичи смогут помочь приютам пожертвованиями Вера Короткова: Эколого-биологический центр Пскова – пример для подражания для всех контактных зоопарков и приютов Совершающие преступления против животных люди пока уходят от ответственности - Вера Короткова Будущим хозяевам животных с выставки «Хвостатый фест» предстоит пройти собеседование Глава псковской «Зоозащиты» о расследовании дел о жестоком отношении к животным: Все упирается в человеческий фактор Стартовал ПАИ-live с руководителем псковской «Зоозащиты» (ТРАНСЛЯЦИЯ ЗАВЕРШЕНА) Руководитель псковской «Зоозащиты» станет гостем ПАИ-live Что немцу хорошо: ПАИ-live с Олесей Назарой (ВИДЕО)
Посмотреть все материалы сюжета >>>

О профилактике туберкулеза рассказал волонтёрский десант Псковского Красного Креста учащимся Москвинской средней школы
13 февраля 2019
О профилактике туберкулеза рассказал волонтёрский десант Псковского Красного Креста учащимся Москвинской средней школы
Первые этапы международного конкурса юных чтецов «Живая классика» начались в Псковской области
13 февраля 2019
Первые этапы международного конкурса юных чтецов «Живая классика» начались в Псковской области
Повысить штрафы за фейковые новости предложили в Госдуме
13 февраля 2019
Повысить штрафы за фейковые новости предложили в Госдуме
Первая сотня активистов Псковской области зарегистрировалась на кадровый конкурс «Лидер года»
13 февраля 2019
Первая сотня активистов Псковской области зарегистрировалась на кадровый конкурс «Лидер года»
Лучшего чтеца среди псковских старшеклассников определят в проектном офисе #Команды2018 16 февраля
13 февраля 2019
Лучшего чтеца среди псковских старшеклассников определят в проектном офисе #Команды2018 16 февраля
Елена Бибикова: Конкурс «Лидер года» поможет выявить нестандартно мыслящих личностей
13 февраля 2019
Елена Бибикова: Конкурс «Лидер года» поможет выявить нестандартно мыслящих личностей
В апреле стартует Чемпионат по дворовому футболу на Кубок губернатора Псковской области
13 февраля 2019
В апреле стартует Чемпионат по дворовому футболу на Кубок губернатора Псковской области
Курсанты Псковского филиала Академии ФСИН России учатся пресекать массовые беспорядки
13 февраля 2019
Курсанты Псковского филиала Академии ФСИН России учатся пресекать массовые беспорядки 2

Идет загрузка...