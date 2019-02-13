Кинопремьеры недели: киберпанк от Роберта Родригеса, российский ремейк «Идеальных незнакомцев» и отечественный survival-триллер

16:18, 13 февраля 2019, ПАИ

Каждую неделю Муслим Камалов разгребает новинки кинопроката и отбирает несколько картин, по его мнению, заслуживающих наибольшего внимания. Кинопремьеры этой недели: блокбастер про кибердевочку от Роберта Родригеса, российский ремейк «Идеальных незнакомцев» с «Квартетом И», а также отечественный survival-триллер про застрявших на фуникулере в новогоднюю ночь друзьях.

«Алита: Боевой ангел»

Давняя мечта «властелина судного дня» Джеймса Кэмерона – экранизация японской манги «Боевой ангел», которую ему в связи с занятостью в запланированных, кажется, уже бесконечных сиквелах «Аватара», пришлось доверить стороннему режиссеру. Кэмерон пошел на весьма отчаянный шаг: его выбор пал на Роберта Родригеса – неоднозначного режиссера, который после сиквела «Города грехов» пятилетней давности практически исчез с кинематографических радаров.

Мексиканский «человек-оркестр» Родригес, в фильмографии которого обнаружатся и чуть ли не трэшовые боевики («Музыкант», «Отчаянный», «Планета страха»), нелепые и максимально инфантильные картины (франшиза «Дети шпионов») и суровые нуарные комиксы («Город грехов»), берет для «Алиты» от себя всего по чуть-чуть. Поэтому в экранизации манги с большеглазой кибердевочкой по имени Гали (в России скорее всего просто Галя) найдется и роман взросления/воспитания, разворачивающийся в декорациях постапокалиптического будущего, и дерзкий красочный экшн с проливающейся голубой (!) кровью. Киберсказка, безусловно, поставлена под чутким продюсерским и сценарным руководством самого Кэмерона. Но не менее важен в фильме кропотливый труд художников и спецов отдела CG, давший фильму зрелищность и масштабность. Каст также не дает слабину: пластичная и миловидная Роза Салазар (собственно, исполнившая роль девочки-киборга в motion capture), харизматичный и многогранный Кристоф Вальц и злобный голубоглазый Махершала Али, который невольно косплеит Блэйда.

Впрочем, ошеломляющий визуальный ряд, лихие схватки и упакованный звездный состав могут не спасти картину: аналитики уже пророчат детищу Родригеса убыток в 200 млн. Фильм может без особого труда повторить недавнюю печальную судьбу попыток заигрывания Голливуда с японскими комиксами (вспомните «Призрака в доспехах»).

В прокате с 14 февраля.

«Громкая связь»

Чуть ли не покадровый ремейк итальянского хита «Идеальные незнакомцы» Паоло Дженовезе. Эта трагикомедия запустила цепную реакцию международных адаптаций. Свои версии «Незнакомцев» уже появились в Испании, Греции, Турции, Франции, и даже в Южной Америке, планировались немецкие и американские издания. За российскую модификацию взялся режиссер Алексей Нужный («Я худею», «Мамы»), позвав на помощь «Квартет И», члены которого не только адаптировали сценарий под российские реалии, но и нескромно подмяли под себя все главные роли. Итальянский канон, естественно, не изменился: несколько хороших друзей собираются вместе на ужин, и вскоре их заурядная теплая трапеза превращается в щекочущую нервы игру на искренность и правду: присутствующие должны читать все входящие сообщения на телефоне вслух и отвечать на звонки только по громкой связи. И чем дольше они играют – тем больше самых неприятнейших и порой ужасающих «скелетов» валится из их «шкафов».

Итальянский исходник выруливал в конечном итоге на грустную драму о предрассудках, ревности и фальшивых масках, которые носят буквально все в современном обществе. История «Идеальных незнакомцев» оборачивалась если не развалом дружбы всех со всеми, то глубокой трещиной недоверия в ней. Остается надеяться, что «Квартет И» на пару с Нужным не превратит все это в очередной «уморительный скетч».

В прокате с 14 февраля.

«Отрыв»

Суровый отечественный survival-триллер с самоироничным слоганом «смерть не за горами». И действительно, как выясняется, смерть маячит не за ними, а где-то между: на горнолыжном курорте компания друзей поднимается в фуникулере, чтобы незаурядно встретить Новый год, а в результате застревает на огромной высоте среди морозной пустоши, заснеженных вершин, лютого мороза, тьмы и отчаяния. За этот, как бы случайный, ремейк «Замерзших» Адама Грина отвечает режиссер-дебютант Тигран Саакян, а среди форвардов в сценаристах значится экс-квнщик Денис Косяков, человек, написавший немало сериалов ТНТ и снявшийся в продуктах (как успешных, так и ужасных) этого же телеканала и продакшена Comedy Club.

Довольно самонадеянная авантюра для дебютанта – поставить качественный и нестыдный российский survival-триллер с Ингрид Олеринской («Неадекватные люди») на борту, поэтому за проектом пристально присматривает маститый продюсер Сергей Сельянов. Ведь давно известно, что ситуационный напряженный триллер про выживание в жестоких условиях – трудноподъемный жанр для отечественных постановщиков.

В прокате с 14 февраля.