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Общество

День компьютерщика празднуется 14 февраля

14 февраля отмечается неофициальный День компьютерщика, сообщает calend.ru.

В этот день в 1946 году научному миру и всем заинтересованным был продемонстрирован первый реально работающий электронный компьютер ENIAC I (Electrical Numerical Integrator And Calculator). Работы по разработке первой вычислительной машины спонсировала американская армия, которой компьютер был необходим для проведения военных расчетов, планирования и программирования. ENIAC I проработал до 23 часов 45 минут 2 октября 1955 года, а потом был разобран.

Были и более ранние компьютеры - прототипы и экспериментальные варианты. Но именно от ENIACа современные компьютеры унаследовали двоичную систему счисления.

Добавим, что России также есть и официальный профессиональный праздник работников данной отрасли — День программиста.

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