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Главный архитектор Псковской области о проекте ганзейского знака: Он как будто не из XXI века

«Я не совсем погружен в эту тему, но что касается визуализации - этот ганзейский знак как будто не из XXI века», - заявил сегодня, 14 февраля, в эфире проекта ПАИ-live главный архитектор Псковской области – руководитель Управления архитектуры и градостроительства Псковской области Евгений Шапкин, комментируя ситуацию с представленным псковскими властями проектом ганзейского знака, который должен быть установлен в областной столице в память о 39-х Международных Ганзейских днях Нового времени в июне 2019 года.

По мнению Евгения Шапкина, «должны были быть объявлены конкурсы среди архитекторов и скульпторов». Что касается спора об искусственном материале, из которого будет изготовлен памятник, то главный архитектор региона заявил: «Материалов полимерных много, но они должны быть уместными, но если мы на изображении мы видим камень, то это и должен быть камень, а не полимер».

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