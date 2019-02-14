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Евгений Шапкин: В Пскове надо возрождать градсовет

«В Псковской области появилось управление архитектуры и градостроительства, я считаю, что через него должны проходить эскизные решения. К тому же, надо возрождать градсовет», - заявил сегодня, 14 февраля, в эфире проекта ПАИ-live главный архитектор Псковской области – руководитель Управления архитектуры и градостроительства Псковской области Евгений Шапкин.

«Нельзя собирать градсовет по вывеске или по пристройке, а вот ключевые серьезные вещи градсовет должен решать, могут быть ведь спорные вопросы по охране памятников», - пояснил он.

Напомним, градостроительный совет в Пскове, созданный в 2011 году, не проводил заседания уже несколько лет.

Главный архитектор высказал мнение, что в Пскове в настоящее время «есть сбои по части градозащиты». По его мнению, «Стройнадзор при принятии здания должен тоже обращать внимание на высотность здания, цвет». «В общем, порядок должны соблюдать все и работать по одним правилам - к этому будем стремиться», - резюмировал Евгений Шапкин.

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