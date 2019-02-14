Евгений Шапкин: Появление велодорожек в Пскове должно стать «общим принципом»

12:46, 14 февраля 2019, ПАИ

При планировки новой застройки на территории деревни Борисовичи на дальнем Завеличье предусмотрены велодорожки: в том числе с выходом на Рижский проспект. «Для Пскова их появление должно стать общим принципом», - заявил сегодня, 14 февраля, в эфире проекта ПАИ-live главный архитектор Псковской области – руководитель Управления архитектуры и градостроительства Псковской области Евгений Шапкин.

Он добавил, что также в каждой секции многоквартирного дома должно быть предусмотрено место для детских колясок.

По плану в Борисовичах предусмотрена 2-3-этажная застройка. «Разноэтажность нужна, конечно, Это возможность выбора для людей», - подчеркнул Евгений Шапкин.