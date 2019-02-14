Главный архитектор Псковской области: Хрущевки и окраины - больная тема всех городов

12:49, 14 февраля 2019, ПАИ

«Хрущевки и окраины - больная тема всех городов. Думаю, что тут нужна помощь федерального центра», - заявил сегодня, 14 февраля, в эфире проекта ПАИ-live главный архитектор Псковской области – руководитель Управления архитектуры и градостроительства Псковской области Евгений Шапкин.

«Не могу сказать, что сейчас в эту задачу можно влезть. Пока надо наладить градостроительную политику, понять, что делать с новыми кварталами», - добавил он.