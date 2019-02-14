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Общество

Псковская команда КВН ищет спонсора для поездки на отборочную игру в Петербург

Команда КВН «Камбаламба» ищет спонсора для поездки  на отборочную игру сезона Невской региональной лиги МС КВН в Санкт-Петербурге. Просьбу помочь финансово ребята разместили в своей группе «ВКонтакте». Связаться с представителями коллектива можно через социальные сети, их аккаунты указаны в группе.

Отметим, чемпион сезона Невской лиги получает сертификат на XXXI Международный фестиваль «КИВИН-2020» в Сочи.

Команда «Камбаламба», выпускники псковской «Гремячей лиги КВН», уже играла в Невской лиге и в прошлом году заняла третье на полуфинале, зарекомендовав себя как одна из самых непредсказуемых. В этом году коллектив вновь готовится представить Псков в северной столице, но столкнулся с трудностями в сборе организационного взноса.

Отборочный фестиваль запланирован на 26 февраля в 19:00 в концертном зале «Колизей Арена» (Невский проспект, 100). В фестивале примут участие команды из Санкт-Петербурга, Москвы, Нижнего Новгорода, Воронежа, Калининграда, Пскова, Подольска, Выборга, Соснового Бора, Приозерска, Инты, Магаса и других городов.

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