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Общество

Семинар по внедрению онлайн-касс пройдёт в Пскове

20 февраля в 11:00 в Пскове пройдёт семинар «Внедрение и использование ККТ (3 этап)». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в аппарате уполномоченного по защите прав предпринимателей Псковской области.

Семинар будет бесплатным и состоится в зале администрации Псковской области. Кроме того, предпринимателям предоставлена возможность принять участие в семинаре в местах проведения ВКС в муниципалитетах при содействии органов власти.

Спикерами выступят представители УФНС по Псковской области, также к участию приглашены местные представители налоговых органов в каждом районе.

С 1 июля 2019 года онлайн-кассы станут обязательны к применению для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, оказывающих услуги населению, для предпринимателей, работающих в сфере розничной торговли и общепита без наемных сотрдуников, для компаний и ИП, осуществляющих безналичные расчеты с гражданами, а также предпринимателей, ведущих коммерческую деятельность с использованием торговых автоматов и без наемных сотрудников. «Представителям бизнеса необходимо заблаговременно позаботиться о выборе и покупке онлайн-касс. Исходя из практики прошлых лет, у предпринимателей возникает множество вопросов, касающихся порядка внедрения ККТ в работу», - отметили в аппарате бизнес-омбудсмена.

Предварительная регистрация на семинар осуществляется по номеру 72-42-12, либо по адресу электронной почты pskov@ombudsmanbiz.ru

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