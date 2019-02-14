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В России изымают опасное для сердца лекарство «Эреспал»

Из российских аптек изымают французское лекарство от бронхита «Эреспал». Как сообщает Росбалт со ссылкой на Росздравнадзор, во Франции «Эреспал» уже запрещен из-за опасных побочных эффектов.

«Эреспал» (действующее вещество — фенспирид) выпускался в таблетках и сиропе. В Росздравнадзор обратилась «Лаборатория Сервье», в письме говорилось, что выявлено негативное соотношение пользы и риска при применении «Эреспала».

Российское надзорное ведомство просит торговые площадки, продающие это лекарство, предоставить данные о подтверждении его возврата поставщикам. Производителя Росздравнадзор просит предоставить сведения об изъятии лекарства из обращения. Контроль над процессом поручен территориальным управления Росздравнадзора.

Во Франции «Эреспал» изъяли из продаж из-за риска вызывать нарушения сердечного ритма.

Минздрав РФ позже примет решение о порядке дальнейшего обращения лекарств, содержащих фенспирид.

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