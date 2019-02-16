Правительство намерено ужесточить санкции за нарушение правил дорожного движения
Минтранс РФ предложил правительству увеличить санкции за превышении скорости, использование подложных или нечитаемых номеров, нарушение правил остановки и стоянки, отказ уступить дорогу маршрутным транспортным средствам, спецтранспорту и пешеходам, сообщает газета «Коммерсантъ».
Данные предложения поступили в МВД и правительство и «будут изучены». Кроме того, власти Москвы предлагают усилить ответственность за «нарушение правил проезда перекрестка, непропуск пешеходов, велосипедистов и других участников дорожного движения».