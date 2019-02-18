Более 730 запросов псковичей на подтверждение статуса «предпенсионера» поступило в Пенсионный фонд России с начала года

12:06, 18 февраля 2019, ПАИ

С начала года в отделение Пенсионного фонда России по Псковской области поступили более 730 запросов на подтверждение статуса «предпенсионера». Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе отделения, в соответствии с федеральным законодательством лицом предпенсионного возраста (предпенсионером) считается гражданин, которому осталось 5 и менее лет до наступления возраста, дающего право на назначение страховой пенсии по старости, включая тех, кому страховая пенсия назначается досрочно.

В 2019 году предпенсионерами являются женщины в возрасте 1964-1968 годов рождения и мужчины в возрасте 1959 – 1963 годов рождения. По данным отделения Пенсионного фонда России на сегодняшний день в Псковской области 21 тысяча 843 человека, имеющих статус «предпенсионера». Из них 9 тысяч 573 человек – мужчины, 12 тысяч 270 – женщины.

Законодательство предоставляет этим гражданам ряд различных льгот и мер социальной поддержки, например льготы по уплате имущественного и земельного налогов, ежегодная диспансеризация, гарантии трудовой занятости.

Для реализации всех этих льгот гражданину необходимо получить справку, подтверждающую статус «предпенсионера». Это можно сделать через личное обращение в клиентскую службу ПФР, а также через центр занятости населения и личный кабинет гражданина на сайте ПФР.

Отметим, что псковичи-предпенсионеры регулярно обращаются в органы ПФР за консультациями, чаще всего по вопросам, касающимся реализации льгот предпенсионеров.

Добавим, что с 1 января 2019 года все органы власти, подключенные к Единой государственной информационной системе социального обеспечения (ЕГИССО), могут получать актуальную информацию о предпеснионерах для предоставления мер социальной поддержки из кабинета потребителя ЕГИССО.