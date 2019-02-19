Наталья Плявинская: От добровольцев и общественников зависит качество жизни

13:06, 19 февраля 2019, ПАИ

Добровольчество и общественники - важная составляющая, от их работы зависит качество жизни. Об этом заявила начальник Управления общественных проектов и молодежной политики администрации Псковской области Наталья Плявинская в ходе прямого эфира проекта ПАИ-live сегодня, 19 февраля, сообщает корреспондент Псковского агентства информации.

В связи с этим начальник управления отметила, что VI форум социально ориентированных НКО будет организован с учетом интересов общественников. Для этого собрана группа, и на основании работы которой выявлены основные направления, которые будут реализованы на форуме. Востребована, например, тема поддержки граждан, оказавшихся в сложной ситуации, сообщила Наталья Плявинская. Также планируется обсудить мероприятия патриотического воспитания, здоровый образ жизни, будет работать секция информационной поддержки НКО. «Будем приветствовать тех, кто еще не создал НКО, но уже активно занимается общественной деятельностью», - добавила спикер.

Наталья Плявинская добавила, что в Псковской области очень много зарегистрированных НКО, но судя по фактической работе, их в разы меньше. Реально работающих можно насчитать не более 90-100. «Все организации с социальной миссией и пользой относятся к социально ориентированным. Сфер их деятельности очень много», - пояснила она.