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Общество

Процесс создания объединенного федерального музея в Псковской области проконтролирует рабочая группа Общественной палаты региона

В Общественной палате Псковской области будет создана рабочая группа по контролю за процессом передачи Псковского и Изборского музеев-заповедников на федеральный уровень. Такое решение было принято на заседании Совета Общественной палаты региона сегодня, 19 февраля, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

Напомним, решение о передаче объединенного Псковского музея-заповедника на федеральный уровень было принято в августе прошлого года по итогам визита в регион Министра культуры РФ Владимира Мединского. С инициативой придания Псковскому и Изборскому музеям-заповедникам федерального статуса ранее выступал губернатор Псковской области Михаил Ведерников.

По его поручению в конце 2018 года при администрации области была создана рабочая группа по вопросам объединения музеев под председательством первого заместителя губернатора Веры Емельяновой. В ее состав вошли руководители областных комитетов по культуре, по управлению государственным имуществом, правового управления, а также специалисты Псковского и Изборского музеев-заповедников.

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