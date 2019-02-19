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Общество

Редкие кадры: ПАИ-live с Натальей Плявинской

19 февраля гостем прямого эфира проекта ПАИ-live стала начальник управления общественных проектов и молодежной политики администрации Псковской области Наталья Плявинская. В интервью ПАИ она рассказала о конкурсе «Лидер года». Цель проекта — выявление и продвижение активных и талантливых управленцев, создание кадрового резерва Псковской области. Наталья Плявинская сообщила последние данные по количеству участников масштабного проекта, объяснила, как будут выявляться победители и каковы шансы у «лидеров года» получить топовую должность в органах исполнительной власти.

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