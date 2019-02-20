Кинопремьеры недели: Кристиан Бэйл берет «Власть», мультик о ручных драконах и российский исторический блокбастер

17:53, 20 февраля 2019, ПАИ

Каждую неделю Муслим Камалов разгребает новинки кинопроката и отбирает несколько картин, по его мнению, заслуживающих наибольшего внимания. Кинопремьеры этой недели: Кристиан Бэйл набирает политический вес Дика Чейни в фильме «Власть», триквел мультфильма «Как приручить дракона» и «Тобол» - еще одна отечественная попытка снять достойный исторический блокбастер.

«Власть»

Очередной главный претендент на груду оскаровских статуэток (аж 8 штук!), в том числе и в гонке за звание лучшего фильма минувшего года по версии Американской киноакадемии. «Власть» - новый фильм режиссера и сценариста Адама МакКея, а точнее – слегка фривольный байопик, посвященный 46-му вице-президенту США Дику Чейни и рассказывающий о его огромном влиянии на развитие ключевых политических событий во времена правления Джорджа Буша-младшего. Последнего, кстати, сыграл Сэм Рокуэлл. Они с Кристианом Бэйлом виртуозно и практически до неузнаваемости перевоплотились на экране в живых легенд-политиков. К оскароносному дуэту голливудских актеров-мастодонтов присоединился Стив Карелл, воплотивший в себе образ министра обороны Дональда Рамсфелда. А Эми Адамс исполняет роль верной супруги Чейни и второй леди США.

Политика, госдеп, коридорные интриги и гонка за власть: казалось бы, «да кому это будет интересно?» Но сразу же хочется всех успокоить: если за режиссерским штурвалом Адам МакКей, то можно полностью расслабиться, усесться поудобнее и наслаждаться тем, как он рассказывает историю. «Власть» сконструирована по традиционно смелым и находчивым маккеевским заповедям: вырвать несколько десятков страниц из учебника по истории, переклеить их в разные места, добавить приличную порцию иронии и ни в коем случае не давать ленте скатываться в дико скучное последовательное изложение событий. Подобный трюк МакКей уже проворачивал в своей прежней работе – фильме «Игра на понижение». Эта разговорная драма по реальным событиям мирового экономического кризиса 2008 года на ваших глазах превращается чуть ли не остросюжетный триллер, где каждый диалог приковывает внимание, а режиссура магическим образом заставляет полностью погрузиться в проблему.

Ключевая хитрая фишка МакКея – рассказать о сложном и, возможно, не слишком увлекательном, умеренно-простым языком. Он делает историю доступной для каждого: даже если вы далеко не финансист или, скажем, любая политическая тема вызывает у вас рвотные позывы. К примеру, об ипотечных кредитах и ценных бумагах у МакКея может поведать в кадре полуголая Марго Робби, лежащая в пенной ванне с бокалом шампанского в руке.

Для синефилов, фанатов Кристиана Бэйла и Дика Чейни и всех неравнодушных к оскаровской гонке - в прокате с 21 февраля.

«Как приручить дракона 3»

Заключительная часть трилогии о крепкой дружбе драконов и людей, поставленная бессменным для франшизы режиссером Дином ДеБлуа, что уже, конечно, большой плюс. После того, как молодой викинг по имени Иккинг (Джей Барушель) занял трон правителя шикарного острова Олуха, он продолжает заниматься вызволением драконов из лап алчных и грозных викингов-охотников. Но остров понемногу перенаселяется зверьками, поэтому Иккинг вместе со своим верным одомашненным драконом Беззубиком пускается на поиски нового надежного пристанища для огнедышащих друзей.

По сравнению с первым мультфильмом девятилетней давности (!) триквел, в плане художественного исполнения, взмахнул крыльями и стремительно улетел далеко вперед. Аниматоры и дизайнеры DreamWorks с большей серьезностью, усердием и душой подошли к созданию прекрасных живописных пейзажей, проработке персонажей и визуальным эффектам. При этом благодаря постоянным сценаристам драконьей мультфраншизы Дину ДеБлуа и Крессиду Коуэллу история осталась на прежнем уровне ординарного детского мультфильма, но не растеряла по дороге своей увлекательности.

Для любителей драконов и мультфильмов не только от Disney любого возраста - в прокате с 21 февраля.

«Тобол»

Попытка режиссера Игоря Зайцева, за плечами которого сериалы «Диверсант», «Есенин» и лента «Каникулы строгого режима» (можно начинать делать выводы), снять достойный отечественный исторический блокбастер. Традиционно уже для российского кино, с «Тоболом» Зайцев пытается запрыгнуть сразу в две лодки: широкого экрана и формата ТВ-сериала, для чего авторы намеренно размазали сюжет картины аж на два часа. Фильм снят по одноименной книге Алексея Иванова (он написал, в частности, «Географ глобус пропил») и рассказывает о событиях XVIII века, Петре I и освоении Сибири. Герои – офицер гвардии Иван Демарин (Илья Маланин) и дочь почетного сибирского историка Маша Ремезова (Юлия Макарова) - отправляются в составе экспедиции полковника Ивана Бухгольца (Александр Лазарев мл.) на поиски города золотых месторождений, окрестности которых заняли опасные и кровожадные потомки монголо-татар – джунгары.

Здесь, конечно же, становится понятно, в какую степь повернет сюжет и каким именно сортом отечественного экшена будут кормить нас в течение всего фильма. «Тобол» наступает ровно на те же грабли, что и недавние, скажем, «Скиф» и «Легенда о Коловрате». Это искусственно-зрелищный и сырой псевдо-блокбастер, который при этом старается следовать историческим реалиям. Зайцев - невообразимо амбициозный режиссер, и пытается изображать здесь из себя сразу Алехандро Иньярриту, Гора Вербински и даже Майкла Бэя, закрывая сценарные дыры максимально душной и пафосной атмосферой, тоннами пиротехники и уже родным для российских киноделов слоу-мо. Но одними красивыми CG-пейзажами с высоты птичьего полета обойтись не получается. Как бы высоко не взлетала при этом виртуальная камера.

Для самых отважных зрителей - в прокате с 21 февраля.