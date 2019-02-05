0
 

Владимир Путин: Все проблемные свалки в стране должны быть рекультивированы за шесть лет

«Еще недавно мне лично приходилось вмешиваться в некоторые вопросы. Удивительно, но почти ничего не делалось. Я прошу ОНФ обеспечить действенный гражданский контроль. В ближайшие два года нужно рекультивировать 30 проблемных свалок в черте городов, за 6 лет — все остальные», — заявил президент РФ Владимир Путин в послании к Федеральному Собранию сегодня, 20 февраля, сообщает корреспондент Псковского агентства информации.

Глава государства отметил, что необходимо повысить долю обработки отходов с сегодняшних 8-9% до 60%, чтобы не накапливать новые миллионы тонн мусора. По его словам, для этого необходимо переводить предприятия на более чистые экологические решения, для чего нужно использовать сжиженный газ. По его мнению, переход на строгие природоохранные стандарты сможет спасти промышленные города и регионы. «Необходимо установить строгую ответственность и зафиксировать все это в законе. Знаю, что влиятельные лоббисты стараются притормозить этот процесс», — подчеркнул президент.

Владимир Путин подчеркнул, что cигналы общественных экологических инспекторов, связанные с проблемами отходов, должны быть обязательно услышаны всеми органами власти.

Президент РФ предложил принять закон экологии в весеннюю сессию.

Напомним, что в соответствии с Конституцией, глава государства ежегодно обращается к парламенту с посланием о положении дел в стране и об основных направлениях внутренней и внешней политики. Мероприятие проходит в присутствии членов Совета Федерации, депутатов Госдумы, членов Правительства, руководителей Конституционного и Верховного судов, губернаторов, председателей законодательных Собраний субъектов РФ, глав традиционных конфессий, общественных деятелей. Как правило, число приглашенных на церемонию составляет около 1 тысячи человек, однако, с учётом вместимости Гостиного двора может быть побит рекорд. Кроме того, для освещения послания в этом году аккредитованы более 760 российских и зарубежных журналистов.

Послание президента РФ – программный политико-правовой документ, выражающий видение главой государства стратегических направлений развития России на ближайшую перспективу. Выступление президента включает как политические, экономические, идеологические положения, так и конкретные предложения по законотворческой работе обеих палат парламента. По итогам оглашения послания президент РФ подписывает ряд конкретных поручений.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>
  • Сюжет
  • Ситуация с ТБО в Псковской области
Более 75 тысяч жителей Псковской области будут получать компенсацию за вывоз ТКО Владимир Путин: Все проблемные свалки в стране должны быть рекультивированы за шесть лет Президент РФ призвал навести порядок в сфере обращения с отходами Михаил Ведерников принял участие во всероссийском совещании по переходу на новую систему обращения с ТКО Михаил Ведерников провел рабочую встречу с регоператором по обращению с ТКО Как устроена новая схема обращения с отходами в Псковской области (ИНФОГРАФИКА) Законопроект о льготах для регоператоров по обращению с ТКО внесён в Госдуму Дороги из переработанного пластика предложили строить в России Оборудовать web-камерами рекультивируемые свалки хотят в России В Псковской области прокуратура возьмет на «жесткий контроль» соблюдение законодательства в сфере обращения с ТКО
Посмотреть все материалы сюжета >>>
  • Сюжет
  • Послание президента - 2019
Александр Козловский: Важно, что послание Владимира Путина носит социальный характер Александр Голышев о президентском послании: Очень обнадёживающее выступление Александр Васильев: Послание президента традиционно задаёт вектор нашей работы Михаил Ведерников: В послании Федеральному Собранию президент уделил много внимания поддержке человека Владимир Антонов: Я удовлетворён подходом президента к проблемам Виктор Остренко: Решение о расширении поддержки местных культурных инициатив позитивно скажется на развитии сельской местности Анатолий Мультах: Под каждым словом президента можно подписаться Иван Цецерский: Президент особое внимание уделил поддержке национальных и социально-ориентированных проектов Владимир Путин: Россия никому не угрожает Александр Котов: Обозначенные президентом задачи по поддержке жителей села, решению мусорной проблемы и расчёту выплат актуальны для Псковской области
Посмотреть все материалы сюжета >>>


Идет загрузка...