Владимир Путин: Все проблемные свалки в стране должны быть рекультивированы за шесть лет

13:37, 20 февраля 2019, ПАИ

«Еще недавно мне лично приходилось вмешиваться в некоторые вопросы. Удивительно, но почти ничего не делалось. Я прошу ОНФ обеспечить действенный гражданский контроль. В ближайшие два года нужно рекультивировать 30 проблемных свалок в черте городов, за 6 лет — все остальные», — заявил президент РФ Владимир Путин в послании к Федеральному Собранию сегодня, 20 февраля, сообщает корреспондент Псковского агентства информации.

Глава государства отметил, что необходимо повысить долю обработки отходов с сегодняшних 8-9% до 60%, чтобы не накапливать новые миллионы тонн мусора. По его словам, для этого необходимо переводить предприятия на более чистые экологические решения, для чего нужно использовать сжиженный газ. По его мнению, переход на строгие природоохранные стандарты сможет спасти промышленные города и регионы. «Необходимо установить строгую ответственность и зафиксировать все это в законе. Знаю, что влиятельные лоббисты стараются притормозить этот процесс», — подчеркнул президент.

Владимир Путин подчеркнул, что cигналы общественных экологических инспекторов, связанные с проблемами отходов, должны быть обязательно услышаны всеми органами власти.

Президент РФ предложил принять закон экологии в весеннюю сессию.

Напомним, что в соответствии с Конституцией, глава государства ежегодно обращается к парламенту с посланием о положении дел в стране и об основных направлениях внутренней и внешней политики. Мероприятие проходит в присутствии членов Совета Федерации, депутатов Госдумы, членов Правительства, руководителей Конституционного и Верховного судов, губернаторов, председателей законодательных Собраний субъектов РФ, глав традиционных конфессий, общественных деятелей. Как правило, число приглашенных на церемонию составляет около 1 тысячи человек, однако, с учётом вместимости Гостиного двора может быть побит рекорд. Кроме того, для освещения послания в этом году аккредитованы более 760 российских и зарубежных журналистов.

Послание президента РФ – программный политико-правовой документ, выражающий видение главой государства стратегических направлений развития России на ближайшую перспективу. Выступление президента включает как политические, экономические, идеологические положения, так и конкретные предложения по законотворческой работе обеих палат парламента. По итогам оглашения послания президент РФ подписывает ряд конкретных поручений.