Владимир Путин: Россия никому не угрожает

14:56, 20 февраля 2019, ПАИ

Россия никому не угрожает, а все действия в сфере безопасности носят оборонительный характер, заверил глава государства Владимир Путин, выступая с посланием Федеральному Собранию, сегодня, 20 февраля, сообщает корреспондент Псковского агентства информации.

«Россия хочет иметь полноценные, равноправные и дружеские отношения с США. Россия никому не угрожает, а все наши действия в сфере безопасности носят исключительно ответный, а значит - оборонительный характер», - заявил глава государства.

Владимир Путин констатировал, что в последние годы США проводят на российском направлении политику, которую вряд ли можно назвать дружественной. «Законные интересы России игнорируются, постоянно организуются разного рода антироссийские акции, вводятся незаконные с точки зрения международного права санкции», - отметил глава государства.

При этом он подчеркнул, что Россию называют чуть ли не главной угрозой для США. «Скажу прямо — это неправда», - отметил Владимир Путин и подчеркнул, что Россия больше не будет «стучаться в закрытую дверь» США для дискуссий по вопросу разоружении.

Глава государства также отметил, что Россия продолжит развивать свои Вооруженные Силы, в том числе с учетом опыта антитеррористической операции в Сирии.

«Нам нужен мир, и вся работа по повышению обороноспособности направлена на обеспечение безопасности страны и наших граждан, чтобы никто не только не мог помыслить об агрессии против России, но даже о том, чтобы попытаться использовать методы силового давления в отношении нашей страны», - заключил Владимир Путин.