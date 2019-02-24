Елена Полонская: Президент в послании сделал большой акцент на справедливости

17:06, 24 февраля 2019, ПАИ

«Президент сделал большой акцент на справедливости, на отношении чиновников к гражданам России», - отметила заместитель главы Пскова, депутат Псковской городской Думы Елена Полонская, комментируя Псковскому агентству информации послание президента РФ Владимира Путина Федеральному Собранию.

Замглавы Пскова отметила, что послание Владимира Путина было социально-направленным, он очень большое внимание уделил семьям с детьми. «Существенная поддержка будет оказана многодетным семьям, семья сможет воспользоваться не только получением материнского капитала, но и дополнительной компенсацией по ипотечному кредиту. Это существенное подспорье для улучшения жилищных условий семей», - подчеркнула Елена Полонская.

Кроме того, она добавила, что Владимир Путин уделил большое внимание пенсионерам. По мнению Елены Полонской, это было «прямое послание Правительству, призыв к перерасчету начисленных пенсий». Замглавы Пскова считает, что это очень важный момент: «Это говорит о том, что президент знает, с какими проблемами живут наши граждане».

В соответствии с Конституцией, глава государства ежегодно обращается к парламенту с посланием о положении дел в стране и об основных направлениях внутренней и внешней политики. Мероприятие проходит в присутствии членов Совета Федерации, депутатов Госдумы, членов Правительства, руководителей Конституционного и Верховного судов, губернаторов, председателей законодательных Собраний субъектов РФ, глав традиционных конфессий, общественных деятелей. Как правило, число приглашенных на церемонию составляет около 1 тысячи человек, однако, с учётом вместимости Гостиного двора может быть побит рекорд. Кроме того, для освещения послания в этом году аккредитованы более 760 российских и зарубежных журналистов.

Послание президента РФ – программный политико-правовой документ, выражающий видение главой государства стратегических направлений развития России на ближайшую перспективу. Выступление президента включает как политические, экономические, идеологические положения, так и конкретные предложения по законотворческой работе обеих палат парламента. По итогам оглашения послания президент РФ подписывает ряд конкретных поручений.