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Политика

Владимир Зубов: Послание президента Федеральному Собранию получилось очень оптимистичным

Послание президента РФ Владимира Путина Федеральному Собранию получилось очень оптимистичным с точки зрения концентрации внимания руководства страны на социальной сфере, отметил президент Торгово-промышленной палаты (ТПП) Псковской области Владимир Зубов в беседе с корреспондентом Псковского агентства информации.

 По его словам, внесённые президентом предложения и поручения стали позитивными известиями и для молодых семей, и для тех, кто желает работать на селе. «Для себя я выделил, что во втором полугодии 2019 года будет пересмотрена ситуация по снижению давления на бизнес. Сейчас давление и налоговое, и административное такое, что люди решают, а стоит ли вообще заниматься предпринимательством. Отмечу намечающийся пересмотр законодательства с точки зрения ликвидации нормативных документов, которые перестали быть актуальными и тормозят развитие бизнеса и отдельных его отраслей», - сказал президент ТПП.

Особенно Владимир Зубов отметил слова президента о том, что внешняя политика России не является наступательной и агрессивной. «Но в обиду мы себя не дадим. Это является таким мощным подспорьем для каждого - понимание того, что чем бы нам не грозили, все равно наши ученые, военно-промышленный комплекс, армия стоят на страже интересов нашего государства и каждого гражданина России», - подытожил Владимир Зубов.

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