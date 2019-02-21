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В День открытых дверей наблюдаем всплеск желающих служить по контракту – Рафик Осипян

«Как правило, из опыта проведения таких мероприятий как День открытых дверей, у нас идет всплеск написания заявлений желающими идти на службу по контракту», - заявил заместитель командира дислоцированной в Пскове 76-ой Гвардейской десантно-штурмовой дивизии Рафик Осипян в прямом эфире проекта ПАИ-live сегодня, 21 февраля, сообщает корреспондент Псковского агентства информации.

Заместитель командира дивизии рассказал, что в День открытых дверей 22 февраля на месте сотрудники будут объяснять потенциальному военнослужащему условия прохождения службы, расскажут о социальных гарантиях и заработной плате.

Рафик Осипян рассчитывает, что мероприятие поможет привлечь от 50 до 100 человек в ряды военнослужащих по контракту. При этом замкомандира дивизии заметил, что подавшие в День открытых дверей заявление на контракт все равно будут проходить первоначальный отбор.

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