2
13:48
Руководители Пскова: Защита Отечества - это священный долг русского народа, каждого патриота нашей земли
12:39
Михаил Ведерников поздравил жителей Псковской области с Днем защитника Отечества
12:04
Состоялся парад войск Псковского гарнизона
11:36
Игорь Соловьев: Если президент подчеркнул необходимость борьбы с бедностью, значит что-то сдвинется с мертвой точки
09:52
Александр Котов: 23 февраля – праздник воинской славы поколений
22:47
«Уроки мужества» провели росгвардейцы в псковских школах
21:39
Главред «Комсомольской правды – Псков» награждена медалью МЧС России
Еще новости
  • Коротко
Общество

«Единая Россия» собирает информацию о двойных начислениях за вывоз ТКО

«Единая Россия» в рамках партийного проекта «Чистая страна» открыла интерактивный сервис по сбору заявлений о проблемах с коммунальной услугой «Обращение с твердыми коммунальными отходами (ТКО)». Об этом заявил координатор партпроекта «Чистая страна», председатель комитета Государственной Думы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Псковского регионального отделения партии.

«Данный сервис представляет собой удобный механизм для отправки жалоб и поможет увидеть реальную картину. По всем поступившим обращениям будет проведена работа. Сначала по этим сигналам отработают региональные координаторы партпроекта вместе с региональными властями, а потом, если мы не увидим позитивной динамики, будем обращаться в Генеральную прокуратуру, добиваться перерасчетов платежей», – объяснил депутат.

На сайте партийных проектов через вкладку «Сообщи о двойном платеже за обращение с отходами» можно заполнить простую анкету с информацией о том, какой платеж за коммунальные услуги был в 2018 году и как он изменился в 2019 году, и прикрепить фотографии этих платежных документов.

Владимир Бурматов напомнил, что ранее были выявлены проблемы, с которыми столкнулись люди при оплате услуг за обращение с отходами. «Во-первых, двойные платежи, их получили жители более чем 20 регионов. Во-вторых, иногда этот платеж бывает «спрятан» в коммунальной платежке, и люди не понимают, сколько они за это платят, и непонятно, как региональный оператор получит деньги за это», – сказал парламентарий.

Он отметил, что граждане продолжают присылать фотографии платежных документов с жалобами на двойной платеж за обращение с ТКО, когда одновременно сохранилась старая плата за содержание жилого помещения и вместе с тем появилась новая коммунальная услуга «обращение с ТКО». Таким образом, люди получают квитанции за услуги ЖКХ от регионального оператора за обращение с ТКО и от управляющей компании.

«Сумма за жилищную услугу никак не меняется, хотя она должна снизиться, так как оттуда изъяли услугу по обращению с мусором. С помощью общественного контроля партия планирует выявить случаи двойного платежа за услугу по обращению с отходами и принять по ним меры», – заключил координатор партпроекта.

«Мне, как региональному координатору партийного проекта «Чистая страна», тоже поступают обращения от граждан по поводу расхождения в платёжных квитанциях. Новый сервис «Единой России» позволит оперативно собрать информацию о двойных начислениях за вывоз бытовых отходов и устранить нарушения. Он, безусловно, будет полезен», - прокомментировал куратор проекта, депутат областного Собрания Геннадий Григорьев.

Напомним, с 1 января 2019 года в России введена новая система регулирования услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами. Работают  с ТКО региональные операторы, в чьих задачах — транспортировка, обработка, обезвреживание, захоронение отходов. При этом  оплата услуг операторов физическими и юридическими лицами будет осуществляться как отдельная коммунальная услуга, не входящая в состав платы управляющей компании за содержание жилого помещения. Тарифы на услуги региональных операторов утверждаются отдельно.

Версия для печати
Комментарии: 2 Обсудить >>>
  • Сюжет
  • Ситуация с ТБО в Псковской области
Директор ООО «Экопром»: Рекультивировать в течение 6 лет все полигоны ТКО в Псковской области - вполне реальная задача Более 75 тысяч жителей Псковской области будут получать компенсацию за вывоз ТКО Владимир Путин: Все проблемные свалки в стране должны быть рекультивированы за шесть лет Президент РФ призвал навести порядок в сфере обращения с отходами Михаил Ведерников принял участие во всероссийском совещании по переходу на новую систему обращения с ТКО Михаил Ведерников провел рабочую встречу с регоператором по обращению с ТКО Как устроена новая схема обращения с отходами в Псковской области (ИНФОГРАФИКА) Законопроект о льготах для регоператоров по обращению с ТКО внесён в Госдуму Дороги из переработанного пластика предложили строить в России Оборудовать web-камерами рекультивируемые свалки хотят в России
Посмотреть все материалы сюжета >>>

Руководители Пскова: Защита Отечества - это священный долг русского народа, каждого патриота нашей земли
23 февраля 2019
Руководители Пскова: Защита Отечества - это священный долг русского народа, каждого патриота нашей земли
Михаил Ведерников поздравил жителей Псковской области с Днем защитника Отечества
23 февраля 2019
Михаил Ведерников поздравил жителей Псковской области с Днем защитника Отечества
Состоялся парад войск Псковского гарнизона
23 февраля 2019
Состоялся парад войск Псковского гарнизона 1
Игорь Соловьев: Если президент подчеркнул необходимость борьбы с бедностью, значит что-то сдвинется с мертвой точки
23 февраля 2019
Игорь Соловьев: Если президент подчеркнул необходимость борьбы с бедностью, значит что-то сдвинется с мертвой точки 2
Александр Котов: 23 февраля – праздник воинской славы поколений
23 февраля 2019
Александр Котов: 23 февраля – праздник воинской славы поколений
«Уроки мужества» провели росгвардейцы в псковских школах
22 февраля 2019
«Уроки мужества» провели росгвардейцы в псковских школах
Главред «Комсомольской правды – Псков» награждена медалью МЧС России
22 февраля 2019
Главред «Комсомольской правды – Псков» награждена медалью МЧС России
Иван Цецерский поздравил воинов Псковского гарнизона с наступающим Днём защитника Отечества
22 февраля 2019
Иван Цецерский поздравил воинов Псковского гарнизона с наступающим Днём защитника Отечества

Идет загрузка...