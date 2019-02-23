Практикум по развитию устрой речи на иностранных языках организовали для пожилых псковичей

13:55, 23 февраля 2019, ПАИ

Практикум по развитию устной речи на иностранном языке проведен для «серебряных волонтеров» в рамках подготовки к Ганзейским дням в Пскове. Обучение пенсионеров, которые выступят на международном празднике в роли гидов и переводчиков, организовано в рамках партийного проекта «Единой России» «Старшее поколение». Об этом Псковскому агентству информации в пресс-службе Псковского регионального отделения партии.

В ходе изучения тем «Покупки» и «Приветствия» пожилые люди, осваивающие английский и немецкий, смоделировали и представили ситуации, связанные с приемом русских и иностранных гостей. В качестве консультантов выступили не только преподаватели «Университета третьего возраста», но и студенты факультета иностранных языков Псковского госуниверситета.

Как отметила председатель общественного совета партпроекта «Старшее поколение» Светлана Мельничук, в дальнейшем круг участников занятий будет расширяться, в том числе предполагается приглашать на мероприятия носителей языков. В планах - провести подобные практикумы в марте, апреле и мае.

Добавим, что помощь в организации обучения оказывает региональное отделение Союза пенсионеров России.

Партийный проект «Единой России» «Старшее поколение» направлен на содействие повышению качества жизни и благополучия граждан старшего поколения. В различных регионах активисты партпроекта рассказывают пенсионерам о мерах защиты от мошенников, учат пожилых людей работать с компьютерами, благоустраивают территории домов-интернатов для старшего поколения. Кроме того, партпроект выступает за принятие Правительством РФ Федеральной программы по приведению в надлежащее состояние стационарных организаций социального обслуживания (домов престарелых, психоневрологических интернатов и так далее) на 2018 – 2022 годы.