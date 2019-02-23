Память Героя России Олега Зобова почтили псковичи

15:21, 23 февраля 2019, ПАИ

Сегодня, 23 февраля, в Пскове состоялся торжественный митинг у памятной доски Герою России, гвардии майору Олегу Зобову. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе муниципалитета, участниками митинга стали жители микрорайона и воспитанники военно-патриотических клубов города Пскова.

В почётном карауле у памятной доски Герою России гвардии майору Олегу Зобову традиционно стояли воспитанники Центра «Патриот».

Глава города Пскова Иван Цецерский открыл митинг и напомнил собравшимся, что Герой России Олег Николаевич Зобов ценой своего здоровья и своей жизни спас товарищей. Иван Цецерский подчеркнул, что был знаком с Олегом Зобовым, а также отметил, что память о Герое России будет вечно жить в сердцах псковичей.

Он пожелал присутствующим на памятном мероприятии воспитанникам Центра «Патриот» продолжать славную традицию и в Дни воинской славы вспоминать защитников Отечества, которые отдали за спасение своих боевых товарищей самое ценное, что есть у каждого человека, - жизнь.

Напомним, звание Героя России Олегу Зобову присвоено за мужество и героизм, проявленные при выполнении специального задания. 1 января 1995 года, в день новогоднего штурма города Грозного, он вывел из-под обстрела 163 солдата. Олег Зобов скончался 17 февраля 1999 года в Военном клиническом госпитале им. Н. Н. Бурденко от последствий тяжелейшего ранения. До своего 41-летия он не дожил всего 6 дней. Похоронен с воинскими почестями на Кунцевском кладбище Москвы. Его именем назван один из переулков в Пскове. Приказом Министра обороны РФ Олег Зобов навечно зачислен в списки 6-й роты курсантов Рязанского высшего воздушно-десантного командного училища.