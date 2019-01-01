Александр Братчиков высказал подрядчикам претензии по качеству уборки Пскова

21:37, 23 февраля 2019, ПАИ

Глава администрации Пскова Александр Братчиков сегодня, 23 февраля, вместе с начальником Управления городского хозяйства (УГХ) администрации Пскова Николаем Бариновым провел выездное совещание. На своей странице в социальной сети Instagram он сообщил, что «высказал подрядчикам претензии по качеству уборки города», а «также напомнил, что мы все несём персональную ответственность перед горожанами».

Николай Баринов доложил, что в контрактах на уборку города предусмотрены штрафные санкции, за некачественное выполнение работ и минимальный штраф более 600 тысяч рублей. По словам сити-менеджера, он поручил начальнику УГХ применить штрафные санкции, если подобная ситуация будет продолжаться. Сегодня в уборке города участвовали: 14 универсальных дорожных машин, 12 тракторов МТЗ по уборке тротуаров, 6 бригад дворников по очистке автобусных остановок.

Напомним, 22 февраля губернатор Псковской области Михаил Ведерников провел совещание с властями Пскова на тему уборки города. Ситуациию он оценил как «неудовлетворительную». «Я делаю вывод, что городская администрация этим эффективно не может заниматься, давайте тогда областная администрация будет этим заниматься», - заявил Михаил Ведерников. Он отметил, что будет закуплено необходимое оборудование, передвижная лаборатория будет работать, а к контролю за состоянием дорог подключится Общероссийский народный фронт.

«Выделяемые средства беспрецедентны, я лично перед президентом несу персональную ответственность, вы - перед жителями», - сказал губернатор.