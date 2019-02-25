8 орудий лова были изъяты у браконьеров в Псковской области на прошедшей неделе

14:28, 25 февраля 2019, ПАИ

За прошедшую неделю, с 18 по 24 февраля, госинспекторы рыбоохраны в Псковской области изъяли у браконьеров килограмм водных биоресурсов и 8 незаконных орудий лова. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Северо-Западного территориального управления Росрыболовства.

Всего на территории региона были выявлены 8 административных правонарушений, в результате наложены штрафы на сумму 11 тысяч рублей. Взыскать удалось 11 тысяч рублей.

В целом по Северо-Западу госинспекторы рыбоохраны выявили 116 административных правонарушения и наложили штрафов на сумму 781 тысяча 200 рублей.