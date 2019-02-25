Псков будет развивать дружественные связи с Дербентом

17:19, 25 февраля 2019, ПАИ

Сегодня, 25 февраля, глава Пскова Иван Цецерский встретился с председателем Общественной палаты Дербентского района Республики Дагестан Фетуллой Фатуллаевым. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации Пскова, Фетулла Фатуллаев передал Ивану Цецерскому приветственный адрес главы Дербента Хизри Абакарова с намерениями о продолжении побратимских отношений для укрепления экономических, культурных, гуманитарных связей.

Иван Цецерский отметил, что в 2014 году между Дербентом и Псковом было подписано соглашение о дружбе и сотрудничестве. Он выразил надежду на развитие побратимских связей и вручил Фетулле Фатуллаеву книгу «Псковские сокровища».

​