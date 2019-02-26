Начался ПАИ-live с активистами «Убитых дорог»

13:07, 26 февраля 2019, ПАИ

Начался ПАИ-live с активистами движения «Убитые дороги» Николаем Мельковым и Дмитрием Цоповым.

22 февраля общественники стали участниками контрольного выезда губернатора по оценке состояния дорог в Пскове. По его итогам Михаил Ведерников поставил городским властями оценку «неуд» и заявил о необходимости передать контроль за состоянием дорог областного центра на уровень региона.

В прямом эфире эксперты «Убитых дорог» расскажут о причинах плачевного состояния псковских улиц, разъяснят грядущие изменения в схеме ремонта и содержания дорог города, ответят на вопросы читателей. Их можно задать на странице ПАИ-live.