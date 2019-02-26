90% горожан неудовлетворительно оценивают содержание дорог в Пскове

13:36, 26 февраля 2019, ПАИ

90% горожан неудовлетворительно оценивают содержание дорог в Пскове. Такой результат был получен в результате опроса в социальной сети «ВКонтакте», который провело движение «Убитые дороги», сообщил его активист Дмитрий Цопов в прямом эфире проекта ПАИ-live сегодня, 26 февраля.

Дмитрий Цопов констатировал, что дороги нуждаются в ремонте, и его качество никого не устраивает. «Мы выбрали точки, которые наиболее ярко показывают состояние дорог в Пскове. На Юбилейную выезжали, там 2 года назад вывалили в лужу асфальт и закатали его», - рассказал он и отметил, что Управление городского хозяйства администрации Пскова считает этот метод нормальным.

Активист «Убитых дорог» Николай Мельков заметил, что на странице главы Пскова Ивана Цецерского в социальной сети Instagram он пишет про хорошую уборку города, причем на фото – участок около администрации Пскова. «Нельзя так оценивать, проблемы есть и они большие», - уверен Николай Мельков.

Напомним, на совещании 22 февраля губернатор Псковской области Михаил Ведерников сообщил о своём решении передать контроль за ремонтом и содержанием псковских дорог на областной уровень. Для этого будут созданы специализированная контрольная лаборатория и рабочая группа. В её состав войдут представители городской и областной власти, силовых структур и общественных активистов.