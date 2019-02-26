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Общество

Активист «Убитых дорог»: Объехать гарантийные участки отремонтированных дорог в Пскове и выявить брак можно за час

Подрядные организации должны своевременно выявлять дефекты на отремонтированных ими участках дорог, считают псковские активисты общественного движения «Убитые дороги» и Общероссийского народного фронта (ОНФ). Об этом представители движения Николай Мельков и Дмитрий Цопов заявили в эфире проекта ПАИ-live сегодня, 26 февраля, сообщает корреспондент Псковского агентства информации.

«Есть понятие «время обнаружение дефекта». Как часто подрядчики выезжают на места? Это их обязанности», - отметил Николай Мельков. По словам Дмитрия Цопова, на это надо не так много времени: активисты «Убитых дорог» осмотрели все участки отремонтированных дорог, находящиеся на гарантии, всего за час.

«Это как с зубом: если не лечить, то будет большая дырка. Нужно выезжать и заделывать сразу мелкие ямы», - пояснил он.

Напомним, 22 февраля общественники стали участниками контрольного выезда губернатора по оценке состояния дорог в Пскове. По его итогам глава региона Михаил Ведерников поставил городским властями оценку «неуд» и заявил о необходимости передать контроль за состоянием дорог областного центра на уровень региона. 

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