Войти в состав рабочей группы по контролю за содержанием и ремонтом псковских улиц предложено «Убитым дорогам»

13:42, 26 февраля 2019, ПАИ

Активистам «Убитых дорог» поступило предложение войти в состав рабочей группы по контролю за ремонтом и содержанием псковских дорог, создание которой инициировал губернатор Псковской области Михаил Ведерников. Об этом сообщил активист движения Дмитрий Цопов в прямом эфире проекта ПАИ-live 26 февраля.

Он добавил, что пока не знает, каким образом будет выстроена система контроля. «На базе Псковавтодора будет соответствующее оборудование. У нас задача простая – нам нужны хорошие дороги, мы не только ездим, но и ходим пешком», - сказал активист и отметил, что сейчас в городе начали делать хотя бы тротуары. «С тротуарами в городе очень большая проблема», - напомнил он.

Дмитрий Цопов также сообщил, что в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в регион поступит 1,6 млрд рублей, в связи с этим ожидается большой скачок в ремонтных работах.

Напомним, на совещании 22 февраля губернатор Псковской области Михаил Ведерников сообщил о своём решении передать контроль за ремонтом и содержанием псковских дорог на областной уровень. Для этого будут созданы специализированная контрольная лаборатория и рабочая группа. В её состав войдут представители городской и областной власти, силовых структур и общественных активистов.