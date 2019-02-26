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Сотрудникам администрации Пскова нужно ознакомиться с опытом организации велодорожек за границей, считает Дмитрий Цопов

Сотрудникам администрации Пскова нужно отправиться в пресс-тур за границу для ознакомления с опытом организации велодорожек, считает активист движения «Убитые дороги» Дмитрий Цопов. Об этом он заявил в прямом эфире проекта ПАИ-live сегодня, 26 февраля.

Дмитрий Цопов отметил, что депутаты и чиновники в штыки принимают идеи велодорожек. «Они не хотят искать пути решения. Сложности нет, можно сделать красиво, было бы желание», - сказал он и добавил, что наличие велосипедных дорожек в Пскове пойдет на пользу всем.

Активист «Убитых дорог» Николай Мельков заметил, что велосипедисты на дорогах должны понимать, что город - не место для гонок, и ездить со скоростью 60-70 км/ч нельзя. «Тяжесть последствий при столкновениях будет меньше, и число ДТП также снизится», - уверен он.

Дмитрий Цопов добавил, что совместно с обществом велосипедистов была нарисована схема велодорожек. «От дома до работы, от работы до дома», - пояснил он. Основные маршруты пролегают по центральным улицам Пскова.

«Для депутата велосипед – это, максимум, развлечение. В Финском парке нет даже обозначений пешеходных дорожек и велодорожек. Если мы пойдем таким путем, то велодвижение в Пскове будет никакое», - заявил Николай Мельков. Он отметил, что если жителям Пскова будет удобно передвигаться на велосипедах, то и туристам тоже. Активист сообщил, что некоторые псковичи и зимой используют велосипед на постоянной основе.

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