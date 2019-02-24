«Дом бабушки Рериха» в Острове включен в предмет охраны исторического поселения

17:05, 26 февраля 2019, ПАИ

Здание на улице 25 Октября в Острове включено в предмет охраны исторического поселения «Остров», сообщили Псковскому агентству информации в комитете по охране объектов культурного наследия Псковской области.

В комитете отметили, что на данный момент администрация Островского района завершает процедуру перевода бывшего многоквартирного дома №57 по улице 25 Октября, расселенного в конце 2018 года из-за аварийного состояния из категории жилых в нежилые помещения. «Это важный шаг на пути сохранения и развития потенциала исторических зданий центральной части города», - отметили в комитете.

По информации собственника объекта, которым выступает администрация Островского района, во 2 квартале 2019 года планируется завершение кадастровых и оценочных процедур, объявление аукциона на приватизацию здания.

Предлагаемое собственником будущему владельцу назначение здание будет связано с планами администрации района по развитию инфраструктуры гостеприимства, созданию дополнительных рабочих мест.

Напомним, что в конце 2018 года на основании заявления граждан комитет по охране объектов культурного наследия Псковской области провел работы по установлению историко-культурной значимости этого объекта на предмет его мемориальной ценности и принадлежности семье Калашниковых – Рерихов. Работы по демонтажу ветхого здания были остановлены.

Архивно-библиографические, натурные исследования, консультации со специалистами псковских музеев, петербургского государственного музея-института, также занимавшегося вопросом идентификации дома бабушки Н. К. Рериха в Острове, которые провёл комитет, не позволили установить достоверных признаков принадлежности здания №57 по улице 25 Октября этой семье.

Однако комитет принял решение, что в целях сохранения историко-градостроительной среды, элементов старинной планировочной структуры указанное здание включить в предмет охраны исторического поселения «Остров» как ценный градоформирующий объект. Его остатки будут сохраняться определенное время для завершения обмерных работ и составления технической документации в целях подготовки материалов для организации аукциона на приватизацию этого объекта недвижимости.