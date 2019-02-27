Кинопремьеры недели: Клинт Иствуд как наркокурьер, застрявшая в одном дне студентка и хоррор в морге

20:13, 27 февраля 2019, ПАИ

«Наркокурьер»

Монотонная драма старого ковбоя и лучшего стрелка Дикого Запада Клинта Иствуда, который возвращается в излюбленное режиссёрско-актерское седло после череды дистиллировано-патриотических работ. «Мул», как значится в оригинальном названии фильма, рассказывает о престарелом пенсионере Эрле Стоуне (его изображает на экране, конечно же, сам Иствуд), который из-за разоряющегося бизнеса, разлада с женой и взрослыми детьми, сам того не ведая, начинает подрабатывать наркокурьером в мексиканском картеле и перевозит в своем пикапе большие партии кокаина. Но отряд оперативников из Агентства по борьбе с незаконным оборотом наркотиков во главе с Колином Бейтсем (Брэдли Купер) тоже не спит, и вскоре мутный пенсионер Стоун начинает вызывать у них нездоровый интерес.

В последних своих фильмах пожилой ревизионист Иствуд упражнялся в стрельбе по большим бутылкам: рассказывал реальные (и не совсем) истории о грандиозных подвигах маленьких людей. Старичок, кажется, когда-то продал душу дьяволу, поклявшись ставить максимально консервативно-патриотическое кино о героях-американцах. Удавалось все это Иствуду с периодическим успехом. На свет рождалось все больше и больше претенциозных картин о спортсменах, американских снайперах в Ираке, бравых бойцах спецназа, летчиках, а также людях других профессий и увлечений. Видимо, пресытившись всем этим, Иствуд решает немного отпустить вожжи, сняв более камерную вещь.

«Наркокурьера» легче всего сравнивать с прогремевшим когда-то «Гран Торино» того же Иствуда и с ним же в главной роли: обе картины об одиноком старике, доживающем в глуши остаток своей жизни, в определенный момент которой случается «страшный надлом», побуждая героя пойти на отчаянный и местами опасный шаг. И если «Гран Торино» - это по большей части антирасистское высказывание с морализаторством Иствуда-режиссера, то «Курьер» - модное нынче выступление в жанре криминальной наркодрамы с остросоциальным подтекстом. И, судя по всему, также с большой долей влияния сериала «Во все тяжкие» и последних «блокбастеров» с Лиамом Нисоном.

Для поклонников творчества Клинта Иствуда и любителей драматических историй о пенсионерах – в прокате с 28 февраля.

«Счастливого нового дня смерти»

Продолжение успешного слэшер-хита двухлетней давности студии Blumhouse. Автор и постановщик - Кристофер Лэндон, специалист по диким и отвязным хоррорам, из головы которого родились четыре части «Паранормальных явлений». Первый «День» подкупил всех нехитрой формой, за счет чего, собственно, и выстрелил: Лэндон взял и скрестил «День сурка» с рядовым сюжетом подросткового слэшера. В результате этого эксперимента получился весьма забавный франкенштейн, который отвечает запросам самой разной целевой аудитории: на право пойдешь – развязную старомодную комедию с полуголыми студенточками и их проблемами найдешь, на лево отправишься – там на добротный и занятный кровавый слэшер с теми же студенточками нарвешься. Поймав эту правильную творческую волну, Лэндон в этот раз усложняет свое детище, введя в игру новые правила и заряжая более туманную интригу при, естественно, уже большем бюджете. Главное теперь – выдержать уровень успешной первой части, а не только попытаться ударить снарядом побольше в старую воронку и собрать выпавшие золотые монеты.

Для не боящихся новаторских экспериментов в жанре слэшер – в прокате с 28 февраля.

«Кадавр»

Хоррор сомнительного качества исполнения с таким же хилым сценарием от норвежского режиссера Дидерика Ван Ружена (постановщик второсортных скандинавских детективных триллеров). В центре сюжета - девушка Ханна Грэйс (Кирби Джонсон) с засевшей в ней дъявольщиной, которая погибает в незавершенном обряде экзорцизма, но оказывается живее всех живых будучи уже в морге. В мертвецкую в это же время устраивается бывшая полицейская Меган Рид (Шэй Митчелл) и, естественно, первое, что ей поручено – осмотреть и вскрыть покойную Грэйс. Но восставшая из глубин ада девушка не согласна с таким раскладом и поэтому начинает кошмарить весь морг. Для всей этой истории немаловажен тот факт, что героиня Митчел когда-то баловалась запрещенными веществами, а поэтому хоррор-составляющая может обернуться обычной галлюцинацией героини с типичными скримерами из темных глубин бесконечных тесных коридоров морга. Но это – в лучшем случае, если уповать на режиссерскую гениальность и изобретательность Дидерика Ван Ружена, в худшем же – фильм обернется еще одним унылым хоррором, который выветрится еще до того, как ты успеешь выйти из зала.

Для зрителей, которых все еще может такое испугать – в прокате с 28 февраля.