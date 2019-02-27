0
12:42
ФОТОФАКТ: В инсталляции «Россия начинается здесь» заменяют светодиодную ленту
12:32
«Свадьба EXPO`2019» в пятый раз пройдёт в Пскове 23-24 марта
12:25
По следам инков: От «кругов» Морая до Мачу-Пикчу
11:48
Михаил Ведерников принял участие в работе группы по контролю за эффективностью реализации нацпроектов при президиуме президентского совета
11:43
Сергей Грахов: В течение марта база по плательщикам за ТКО будет полностью выверена
10:46
Проекты «Культурная среда», «Творческие люди» и «Цифровая культура» будут реализованы в Псковской области
10:20
ФОТОФАКТ: По решению суда в центре Пскова демонтируют вывеску на магазине «Магнит»
Еще новости
  • Коротко
Общество

Поправки к программе развития рыбохозяйственного комплекса Псковской области поддержал бюджетный комитет Собрания

Комитет по бюджету, финансам и налоговой политике Псковского областного Собрания депутатов поддержал внесение изменений в постановление администрации области «Об утверждении государственной программы Псковской области «Устойчивое развитие рыбохозяйственного комплекса», сообщает корреспондент Псковского агентства информации с заседания комитета 27 февраля.

Представитель областного Комитета по природным ресурсам и экологии рассказала, что вносимые изменения связаны с новшествами в органах исполнительной власти региона и структуре аппарата администрации Псковской области. По ее словам, также изменения касаются организаций, занимающихся выловом рыбы, в связи с понижением лимитов. При этом, подчеркнула она, интересы рыбодобывающих организаций не были нарушены.

Докладчик отметила, что устанавливаются целевые индикаторы для участков вылова рыбы для промышленного рыболовства. Она пояснила, что для того, чтобы Комитет включил конкретное озеро в перечень рыболовных участков для его аренды, нужно заключать договор. Но, по словам выступающей, это не очень востребовано в связи с небольшим количеством рыбы в псковских озерах, поскольку, как правило, лов производится на нескольких водоемах.

Представительница комитета по природопользованию пояснила, что вносимые изменения также устанавливают индикаторы сетей, изъятых из водоемов (снижение объемов). Добавила, что на 2019 год 1 кубометр сетей, изъятых из водоемов, будет стоить 6 тыс. 453 рубля, тогда как в 2018 году это стоило 6 тыс. 90 рублей. Кроме того, объем бюджетных ассигнований откорректирован и приведен в соответствии с законом о бюджете, добавила она.

Председатель бюджетного комитета Борис Полозов поинтересовался, какие взаимоотношения между пользователем, который дал в аренду водоем, и местным населением. Представитель областного Комитета по природным ресурсам и экологии рассказала, что любительское спортивное рыболовство не запрещено, его контролирует рыбоохрана.

Депутат Юрий Сорокин спросил, сколько выловлено сетей в том году. Докладчица ответила, что всего в 2018 году выловили 90 кубометров сетей. В частности, работы проводились на Жижицком озере.

Юрий Сорокин поинтересовался, является ли большой проблемой браконьерство сетями. Докладчица сказала, что это подрывает запасы рыбы в водоеме, кроме того, если сети бросают и они остаются, туда продолжает попадать рыба, в результате чего она гниет и качество воды ухудшается, также затопленные сети влияют на состояние водных путей, поэтому необходимо их доставать. 

По мнению Юрия Сорокина, такую работу делают редко, в результате все сетями заставлено. Докладчица ответила, что один раз в год такие мероприятия проводят в соответствии с финансированием. 

Юрия Сорокина заинтересовали вопросы о том, растет ли запас рыбы или остается на прежнем уровне, и возросла или уменьшается рыбодобыча.

Представитель областного Комитета по природным ресурсам и экологии ответила, ссылаясь на данные статистики, что на Псковско-чудском озере происходит рост запасов рыбы. По ее словам, очень много окуней и судаков.

Юрий Сорокин сказал, что «не все спокойно в этом хозяйстве». По его словам, реки и озера зарастают, и эта проблема не решается. Депутат отметил, что люди без проектов сами в тайне чистят берега, поскольку, если следовать закону, то нужен документ от Комитета по природным ресурсам и экологии.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

ФОТОФАКТ: В инсталляции «Россия начинается здесь» заменяют светодиодную ленту
27 февраля 2019
ФОТОФАКТ: В инсталляции «Россия начинается здесь» заменяют светодиодную ленту 1
«Свадьба EXPO`2019» в пятый раз пройдёт в Пскове 23-24 марта
27 февраля 2019
«Свадьба EXPO`2019» в пятый раз пройдёт в Пскове 23-24 марта
Михаил Ведерников принял участие в работе группы по контролю за эффективностью реализации нацпроектов при президиуме президентского совета
27 февраля 2019
Михаил Ведерников принял участие в работе группы по контролю за эффективностью реализации нацпроектов при президиуме президентского совета
Сергей Грахов: В течение марта база по плательщикам за ТКО будет полностью выверена
27 февраля 2019
Сергей Грахов: В течение марта база по плательщикам за ТКО будет полностью выверена
Проекты «Культурная среда», «Творческие люди» и «Цифровая культура» будут реализованы в Псковской области
27 февраля 2019
Проекты «Культурная среда», «Творческие люди» и «Цифровая культура» будут реализованы в Псковской области
ФОТОФАКТ: По решению суда в центре Пскова демонтируют вывеску на магазине «Магнит»
27 февраля 2019
ФОТОФАКТ: По решению суда в центре Пскова демонтируют вывеску на магазине «Магнит» 3
Незаконный ввоз почти 600 пачек сигарет пресекли псковские пограничники
27 февраля 2019
Незаконный ввоз почти 600 пачек сигарет пресекли псковские пограничники
Общественный совет УФСИН России по Псковской области подвёл итоги работы за 2018 год
26 февраля 2019
Общественный совет УФСИН России по Псковской области подвёл итоги работы за 2018 год

Идет загрузка...