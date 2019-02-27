Поправки к программе развития рыбохозяйственного комплекса Псковской области поддержал бюджетный комитет Собрания

11:18, 27 февраля 2019, ПАИ

Комитет по бюджету, финансам и налоговой политике Псковского областного Собрания депутатов поддержал внесение изменений в постановление администрации области «Об утверждении государственной программы Псковской области «Устойчивое развитие рыбохозяйственного комплекса», сообщает корреспондент Псковского агентства информации с заседания комитета 27 февраля.

Представитель областного Комитета по природным ресурсам и экологии рассказала, что вносимые изменения связаны с новшествами в органах исполнительной власти региона и структуре аппарата администрации Псковской области. По ее словам, также изменения касаются организаций, занимающихся выловом рыбы, в связи с понижением лимитов. При этом, подчеркнула она, интересы рыбодобывающих организаций не были нарушены.

Докладчик отметила, что устанавливаются целевые индикаторы для участков вылова рыбы для промышленного рыболовства. Она пояснила, что для того, чтобы Комитет включил конкретное озеро в перечень рыболовных участков для его аренды, нужно заключать договор. Но, по словам выступающей, это не очень востребовано в связи с небольшим количеством рыбы в псковских озерах, поскольку, как правило, лов производится на нескольких водоемах.

Представительница комитета по природопользованию пояснила, что вносимые изменения также устанавливают индикаторы сетей, изъятых из водоемов (снижение объемов). Добавила, что на 2019 год 1 кубометр сетей, изъятых из водоемов, будет стоить 6 тыс. 453 рубля, тогда как в 2018 году это стоило 6 тыс. 90 рублей. Кроме того, объем бюджетных ассигнований откорректирован и приведен в соответствии с законом о бюджете, добавила она.

Председатель бюджетного комитета Борис Полозов поинтересовался, какие взаимоотношения между пользователем, который дал в аренду водоем, и местным населением. Представитель областного Комитета по природным ресурсам и экологии рассказала, что любительское спортивное рыболовство не запрещено, его контролирует рыбоохрана.

Депутат Юрий Сорокин спросил, сколько выловлено сетей в том году. Докладчица ответила, что всего в 2018 году выловили 90 кубометров сетей. В частности, работы проводились на Жижицком озере.

Юрий Сорокин поинтересовался, является ли большой проблемой браконьерство сетями. Докладчица сказала, что это подрывает запасы рыбы в водоеме, кроме того, если сети бросают и они остаются, туда продолжает попадать рыба, в результате чего она гниет и качество воды ухудшается, также затопленные сети влияют на состояние водных путей, поэтому необходимо их доставать.

По мнению Юрия Сорокина, такую работу делают редко, в результате все сетями заставлено. Докладчица ответила, что один раз в год такие мероприятия проводят в соответствии с финансированием.

Юрия Сорокина заинтересовали вопросы о том, растет ли запас рыбы или остается на прежнем уровне, и возросла или уменьшается рыбодобыча.

Представитель областного Комитета по природным ресурсам и экологии ответила, ссылаясь на данные статистики, что на Псковско-чудском озере происходит рост запасов рыбы. По ее словам, очень много окуней и судаков.

Юрий Сорокин сказал, что «не все спокойно в этом хозяйстве». По его словам, реки и озера зарастают, и эта проблема не решается. Депутат отметил, что люди без проектов сами в тайне чистят берега, поскольку, если следовать закону, то нужен документ от Комитета по природным ресурсам и экологии.