Инициатива гордумы о штрафах за отсутствие договоров на вывоз ТКО на нашла поддержки в Псковском облсобрании

15:07, 27 февраля 2019, ПАИ

Комитет Псковского областного Собрания по законодательству и местному самоуправлению не поддержал предложение Псковской городской Думы о введении штрафов для тех, кто не заключил договор на вывоз твёрдых коммунальных отходов, передаёт корреспондент Псковского агентства информации. Городские депутаты предлагали региональному парламенту выступить с законодательной инициативой и внести в Государственную Думу РФ проекта федерального закона «О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях».

Выступая на заседании комитета 27 февраля, автор законопроекта, депутат гордумы от партии «Справедливая Россия» Олег Брячак отметил, что сегодня зачастую жители частного сектора не заключают договоры на вывоз мусора, в итоге одни выносят свои отходы в контейнеры у ближайших многоквартирных домов, которые всегда переполнены, другие – в лес. «В результате государство несет убытки, потому что потом нужны деньги на ликвидацию несанкционированных свалок», - заявил депутат и добавил, что кроме всего прочего ухудшается и экология.

Депутат Андрей Михайлов заметил, что с одной стороны, сейчас в регионе начал работать новый региональный оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО) и заключение с ним договоров носит публичный характер, а с другой – прописанный в представленном законопроекте штраф в 3 тысяч рублей слишком велик.

С коллегой по Собранию согласилась Дарья Козьякова, отметив, что принятие подготовленного Олегом Брячаком документа на сегодняшний день преждевременно.

Олег Брячак попытался отстоять свою законодательную инициативу, приведя пример из собственной жизни: «Я живу в частном секторе, там 30 домов, а контейнер - только у меня. Вот я их гонял, но им некуда мусор носить, а если будет ответственность, то всё будет по-другому». При этом он согласился, что размер штрафа действительно большой и предложил уменьшить его до 500 рублей. Парламентарий попросил одобрить его законопроект в первом чтении, чтобы потом его доработать.

Депутат областного Собрания Алексей Севастьянов предложил сначала окончательно наладить работу нового регионального оператора по обращению с ТКО, при этом он признал, что проблема, описанная в документе, действительно актуальна для Пскова.

Председатель комитета Владимир Яников отметил, что над текстом законопроекта ещё нужно много работать.

Отрицательное заключение на документ дала и администрация Псковской области, поскольку есть постановление правительства, которое регулирует заключение договоров на вывоз мусора: на сайте регоператора размещается типовой договор, и в течение 15 дней жильцы могут обращаться по нему, после этого договор принимается автоматически.

«При всем уважении, я считаю, что мы должны рекомендовать областному Собранию законопроект отклонить», - резюмировал Владимир Яников.